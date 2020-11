Vláda v pondělí podle Maláčové rozhodne o růstu minimální mzdy

Praha - Vláda by měla v pondělí rozhodnout o zvýšení minimální mzdy pro příští rok. Ministerstvo práce připraví několik verzí návrhu. Novinářům to dnes po jednání vládní koalice řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Klonila by se ke zvýšení nejnižšího výdělku z dnešních 14.600 korun o 900 až 1800 korun, hnutí ANO pak o 400 korun.

"Co se týká pozice vlády, která by o tom (růstu minimální mzdy) měla na základě dnešní dohody rozhodnout v pondělí, tak koaliční partner hnutí ANO navrhuje navýšení na 15.000 korun, ministerstvo práce a já osobně se domníváme, že bychom měli navýšit v intervalu od 15.500 do 16.400 korun," uvedla ministryně.

O minimální mzdě debatovala tento týden i tripartita. Na částce se neshodla. Zaměstnavatelé by nepřidávali vůbec a odbory žádají růst o 1400 korun na 16.000 korun.

Zaměstnavatelé poukazují na to, že firmy se potýkají s koronavirovou krizí. S minimální mzdou by musely zvýšit také zaručenou mzdu. Ta se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a složitosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Odbory zas argumentují tím, že lidé by s nejnižší odměnou vydělávali v Česku méně než v Polsku či na Slovensku. Polský a slovenský nejnižší výdělek zmínila i Maláčová.

"Za minimální mzdy by lidé, kteří pracují, měli být schopni přežít. Polsko a Slovensko už nás značně předhonily," řekla ministryně. Podle ní se v Polsku zvedne minimální mzda na 2800 zlotých, tedy nyní v přepočtu na 16.540 korun. Na Slovensku pak částka vzroste na 623 eur (16.720 korun), dodala Maláčová.

Ministerstvo v létě navrhlo, aby od roku 2022 nejnižší výdělek odpovídal polovině průměrné mzdy z předloňska. V podkladech pro vládu autoři návrhu uvedli, že pokud by se postupovalo podle jejich vzorce už v příštím roce, minimální mzda by od ledna stoupla z nynějších 14.600 na 17.100 korun. Nejvyšší zaručená mzda by tak dosahovala zhruba předloňské průměrné mzdy, tedy 34.200 korun. Minimální mzdu loni pobíralo podle ministerstva asi 140.000 zaměstnanců.