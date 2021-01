Vláda v pondělí o navrácení deseti mld obraně rozhodovat nebude

Praha - Vláda v pondělí nerozhodne o navrácení deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany. Učiní to až později v lednu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes řekl v televizi Prima a CNN Prima News. Vláda podle něj ještě nemá potřebná "čísla". Předseda KSČM Vojtěch Filip ve stejném pořadu uvedl, že je rád, že vláda o vrácení deseti miliard armádě v pondělí jednat nebude. Podle něj si vláda uvědomuje, že peníze budou potřeba na boj s pandemií.

Poslanci v prosinci převedli deset miliard korun z návrhu rozpočtu ministerstva obrany do rezervy. Komunisté tím totiž podmiňovali svůj souhlas s návrhem státního rozpočtu. Zástupci vlády poté oznámili, že peníze na začátku ledna z rozpočtové rezervy obraně vrátí. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) slíbil, že tak učiní již 4. ledna. Podle Babiše to kabinet udělá, ale až později v lednu. "Ještě nemáme ta čísla, ale bude tak v lednu," řekl dnes premiér.

Filip upozornil, že rozpočet armády roste. Komunisté podle něj nemají problém, pokud se peníze vrátí armádě nebo policistům, ale v souvislosti s pomocí v boji proti pandemii, a nikoliv na nákup vojenské techniky. "Řekli jsme, aby vláda ty peníze využila na řešení pandemie. Jsem rád, že to nebude součástí jednání vlády. I vláda si je podle mne uvědomila, jaký je stav, a že bude ty peníze potřeba na řešení pandemie," uvedl.

Schodek loňského rozpočtu bude podle Babiše kolem 370 miliard korun. Premiér zároveň upozornil, že vláda bude muset předložit Sněmovně novelu státního rozpočtu na letošní rok, která započítá i dopady daňového balíčku. Ten ve schváleném rozpočtu se schodkem 320 miliard korun zatím započítán není.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) 30. prosince uvedla, že státní rozpočet za loňský rok skončí se schodkem v rozmezí 370 a 380 miliard korun. Konečný výsledek státního rozpočtu oznámí ministerstvo financí na tiskové konferenci v úterý 5. ledna.