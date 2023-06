Vláda v balíčku dle Stanjury velké změny nechystá, odbory projednají postup

Praha - Vláda v konsolidačním balíčku nechystá žádné zásadní změny. Návrh souboru novel k ozdravení veřejných financí bude projednávat 28. června. Novinářům to po dnešním jednání s odboráři řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle něj například o daňovém nastavení u zaměstnaneckých benefitů budou ještě jednat experti. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly budou předáci a předačky o svém dalším postupu proti vládním záměrům jednat v pondělí. Odboráři veřejného sektoru chystají na 29. června v Praze své protestní shromáždění. Svazy jsou od poloviny května ve stávkové pohotovosti.

"Budu předkládat vládě materiál, který nebude obsahovat žádné významné změny, které jsme jako koalice představili," uvedl Stanjura. Podle ministra se po připomínkách do návrhu balíčku zapracovaly hlavně legislativně technické změny. Dodal, že názory vlády a odborů na podobu opatření se nesblížily. Řekl ale, že například o nastavení zdanění zaměstnaneckých benefitů budou ještě jednat experti.

Ministr zopakoval, že kabinet by soubor novel měl projednávat 28. června. Poté ho dostane Sněmovna.

Odbory vládní návrhy kritizují. Nesouhlasí s přesuny DPH, obnovením nemocenského pojištění pro zaměstnance, zrušením daňové slevy u zaměstnaneckých benefitů. Podle předáků je "daňovým soumarem" právě zaměstnanec. Navrhují svých 12 bodů, mezi nimi je třeba obnovení elektronické evidence tržeb či zrušení daňových změn z posledních let. "Nemyslím si, že by vláda byla ochotna cokoliv měnit. Lišíme se v řadě oblastí... Příběh není u konce. Bude končit ve chvíli, kdy bude Sněmovna balíček schvalovat. V tu chvíli budu moci hovořit o tom, zda to byla prohra totální, nebo nebyla, zda vláda to převálcovala, nebo nepřeválcovala," uvedl Středula. Odboráři budou o podobě opatření jednat i s poslanci.

Další postup odborářů proti balíčku budou v pondělí 19. června projednávat předáci svazů ČMKOS. Před pár dny ohlásili, že v posledním červnovém týdnu plánují různé akce. Středula uvedl, že 29. června se v Praze uskuteční protestní shromáždění odborářů a odborářek veřejného sektoru.

Stanjura minulý týden řekl, že sociální dialog se pod nátlakem nevede. "Každý má právo na protesty. Žijeme v demokratické zemi. V okamžiku, kdy na jedné straně protestujete a na druhé straně chcete jednat, to jednání ztěžuje, nikoliv ulehčuje. Není to tak, že bychom pod nátlakem ustupovali," řekl Stanjura.

O opatřeních k ozdravení financí a o podobě rozpočtu bude jednat tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou 10. července. Podle Středuly se budou konat zasedání dvě - rozpočtové a pak i další společné celostátní tripartity a krajských tripartit.