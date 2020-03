Vláda uzavřela většinu prodejen, lidé nemohou do restaurací

Praha - Vláda na svém nočním zasedání přijala další opatření kvůli pandemii nového typu koronaviru, která výrazně omezí běžný život v zemi. Od 06:00 uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Kabinet také zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování a výdeje z okénka. Zavřená budou nově například i kadeřnictví a kosmetické salony. Podle údajů z dnešního rána je v Česku 150 lidí nakažených novým koronavirem.

Nadále trvají problémy se zásobováním zdravotnických zařízení ochrannými pomůckami, jako jsou respirátory a roušky. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale ujišťuje, že se situace zlepšuje a větší dodávky přijdou zdravotníkům během příštího týdne.

Rozhodnutí o dalších opatřeních zdůvodnil Babiš na tiskové konferenci tím, že se stále velké množství lidí koncentrovalo v obchodních střediscích, kde byly dosud uzavřena pouze restaurační zařízení. Do pátku mohly restaurace mimo obchodní střediska fungovat ve dne, zavřeno měly od 20:00 do 06:00. Dnes přijatá opatření mají platit přinejmenším deset dní, tedy do 24. března. Zástupci vlády také uvedli, že je budou ještě v následujících hodinách upřesňovat, na ministerstvu průmyslu kvůli tomu zřídili krizový štáb.

Během noci na dnešek přibylo podle ministerstva zdravotnictví devět nových pacientů s pozitivním testem na COVID-19, celkem je jich v celé zemi 150. Testům se dosud podrobilo 3094 lidí. Nejvíce případů - 58 je v Praze, následuje Středočeský kraj s 21 případy a Ústecký kraj se 17 pozitivními testy.

Armáda podle Babiše v pátek rozvezla do nemocnic a záchranným službám zhruba 51.000 respirátorů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že v pátek by mělo být dodáno zhruba 60.000 respirátorů. Podle Babiše má ministr nasmlouvané celkové závazné objednávky na 1,7 milionu respirátorů s dodáním mezi středou až pátkem příštího týdne. V pondělí by podle Vojtěcha také do Česka mělo dorazit pět milionů roušek. Důležité jsou zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb, uvedl ministr. Roušky by měly být k dispozici například personálu, dále také lidem poskytujícím domácí péči a terénní služby.

Nemocnice Pardubického kraje oznámily, že postupně utlumí plánované operace a uzavřou poradny. Výjimku mají onkologicky nemocní pacienti, péče o ně bude stále komplexní. Ambulance nadále fungují.

Vláda podle Babiše nebude omezovat hromadnou dopravu, aby mohli lidé chodit do práce. Zopakoval také, že vláda nebude zavírat kvůli koronaviru určité oblasti Česka. V případě potřeby vyhlášení karantény by platila pro celou zemi.

Provozovatele restaurací noční rozhodnutí vlády s okamžitou účinností překvapilo, někteří se podle zjištění zpravodajů ČTK snaží zásoby surovin pro vaření o víkendu zakonzervovat, jiní se je rozhodli rozdat. Rychlá občerstvení mohou pokračovat v provozu, pokud vydávají jídlo okénkem. V hotelech může fungovat například servis jídla na pokoje, případně si lidé mohou jídlo v hotelové restauraci vyzvednout. Restaurace mohou jídlo rozvážet.

Pošty a banky fungují standardně, včetně poboček v obchodních centrech. Ze služeb mohou dále být v provozu také prádelny a čistírny. Zakázán je ale provoz heren a kasin, na tento zákaz se předpokládané ukončení 24. března nevztahuje.

Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.

Už od úterního večera byla zakázána divadelní, hudební a filmová představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce s předpokládanou účastí nad 100 lidí. Od pátku restrikce veřejných i soukromých akcí přitvrdila, povolená účast klesla na 30 lidí.

Ve středu se zavřely základní, střední i vysoké školy. Později přibyly základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní zkoušky, školní družiny a kluby a střediska volného času. Řada měst zavřela či zavře i mateřské školy. Od pondělí přeruší činnost denní stacionáře sociálních služeb a o půlnoci z neděle na pondělí se ještě víc než dosud uzavřou hranice.