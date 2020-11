Vláda uvolnila tři miliony respirátorů pro sociální služby

Praha - Vláda schválila uvolnění tří milionů respirátorů ze státních rezerv pro personál v sociálních službách pro příští měsíc. Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních by měli mít k dispozici jeden či dva respirátory na směnu. Materiál do krajů rozvezou hasiči. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámili ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podle ní se ve středu začnou ze skladů hmotných rezerv respirátory FFP2 odvážet. Získat by je mělo téměř 90.000 zaměstnanců z krajských distribučních míst, kam materiál dodají hasiči. Ochranné pomůcky dostane 539 domovů pro seniory, 210 domovů pro postižené a 377 se zvláštním režimem. Maláčová dodala, že dosud mohly sociální služby získat peníze na pořízení materiálu z dotací. Na ně má nyní navázat státní dodávka.

V domovech pro seniory či postižené a v dalších zařízeních se budou klientům i personálu dělat pravidelně antigenní testy na koronavirus. Nařízení o testování začne platit od středy. První vyšetření by se mělo uskutečnit do sedmi dnů, tedy do 11. listopadu. Poté by se mělo opakovat vždy po pěti dnech. Podle Blatného budou test provádět zdravotníci ze zařízení či dohodnutí lékaři. Odbory a asociace poskytovatelů péče upozorňovaly na to, že v sociálních službách zdravotníci chybějí.

Podle ministra nakažených seniorů přibývá a jejich podíl mezi pacienty s covidem roste. Vyzval starší lidi, aby omezili vycházení, setkávání či nákupy.

Česko posílá ochranné rukavice do Francie, remdesivir na Maltu

Vláda rozhodla o zaslání milionu ochranných rukavic do Francie, na Maltu už v pondělí poslala sto dávek léku remdesivir. Informoval o tom dnes ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V obou případech Česko reagovalo na žádost daných zemí o pomoc při boji s epidemií koronaviru. "Česko je jednou z členských zemí EU, cítí to tak a plní závazky oboustranně," uvedl ministr.

O ochranné rukavice požádalo francouzské ministerstvo zahraničních věcí, Česko je posílá jako materiální dar. Malta o anitvirotikum remdesivir žádala kvůli výpadku jejích dodávek, dodal ministr. V Česku byl lék podaný od 24. března zhruba tisícovce pacientů, zásoby na říjen mají být pro 1650 lidí.

Do Česka v posledních dnech jako výpomoc pro možné naplnění kapacit nemocnic proudí plicní ventilátory z různých zemí i unijních zásob. Premiér Andrej Babiš (ANO) v této souvislosti odmítl, že Česko na jaře nepomáhalo epidemii zvládnout více postiženým zemím, zmínil například pacienty z Francie, kteří nakonec do ČR nedorazili. Jako příklad pomoci uvedl také, že Česko nebránilo pracovat za hranicemi zdravotníkům jezdícím za prací do Rakouska a Německa.