Praha - Vláda dnes rozhodla o uvolnění 111 milionů korun na sanační a demoliční práce či na archeologický průzkum v areálu bývalého vepřína v Letech. ČTK a Českému rozhlasu to po jednání kabinetu řekl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Vepřín stál poblíž místa, kde býval romský koncentrační tábor. Peníze na sanaci areálu dostane Muzeum romské kultury. Ministerstvo kultury počítá také s archeologickým průzkumem. Zkoumat se také bude, kde leží hroby obětí a kde dozorců. Stát vepřín odkoupil od firmy Agpi za 450,8 milionu Kč, firma již dostala 90 procent.

Demolici vepřína včetně odstranění ekologické zátěže a rekultivace slíbila zaplatit bývalá vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Podle Staňka byly peníze uloženy ve vládní rezervě. "Čekalo se, až bude jistota, že peníze budou efektivně proinvestovány, což se teď prokázalo," poznamenal. Oproti původním předpokladům budou podle něj náklady na likvidaci o asi 17,5 milionu korun nižší.

Vepřín převzalo v dubnu Muzeum romské kultury od firmy Agpi. Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972, ve 13 halách bylo 13.000 zvířat. O výkupu a vzniku pietního místa se mluvilo přes 20 let.

Podle Staňka bude nyní moct být spuštěna druhá etapa, která spočívá v sanaci areálu. Muzeum vypíše výběrové řízení na firmu, která demolice provede. Suť bude využita k zasypání místních jímek nebo bude použita ve spolupráci s ministerstvem dopravy, řekl ministr.

Staněk označil rozhodnutí vlády za důležité, aby mohlo mýt včas požádáno o spolufinancování výstavby památníku z norských fondů. Vybudování malého pietního místa s památníkem bude podle ministra stát asi 12 milionů korun.

Muzeum romské kultury nyní dostane také peníze na neinvazivní archeologický průzkum. Podle dřívějších informací by měl stát asi 1,5 milionu korun a trvat asi dva měsíce. Zároveň ministerstvo dle Staňka plánuje další výzkum, který by se zaměřil na hroby, které by mohly být na některých místech areálu. Ležet by v nich mohly jak ostatky obětí z tábora, tak i dozorců nebo vojáků. "Z hlediska pietního charakteru je důležité, abychom se pokusili alespoň trochu identifikovat, kde skutečně leží oběti a kde jsou ti, kteří možná stojí za tím, že ty oběti byly," podotkl ministr.