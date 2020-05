Vláda uvolnila od 11. května mezinárodní dopravu pro cestující

Praha - Vláda schválila uvolnění mezinárodní osobní dopravy od 11. května. ČTK to potvrdil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Železniční i autobusoví dopravci tak budou moci od příštího pondělí obnovit své linky do zahraničí. Zákaz zavedený kvůli šíření koronaviru platil od 14. března.

Nyní platí zákaz mezinárodní dopravy pro všechny osobní dopravce v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě. Vztahuje se na přepravu cestujících, nákladní doprava může do zahraničí i teď.

Havlíček zatím nespecifikoval, za jakých podmínek by doprava do zahraničí měla fungovat. Vláda od předminulého týdne umožnila cesty do zahraničí. Při návratu do Česka se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény.