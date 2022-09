Vláda určila maximální ceny pro elektřinu a plynu

Praha - Vláda na svém dnešním mimořádném jednání stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Na tiskové konferenci to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu. Za stejné ceny by měly nakupovat i samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dodal, že včetně regulované složky se celková cena elektřiny bude pohybovat mezi sedmi a devíti korunami za jednu kilowatthodinu. Domácnost, která elektřinou i topí, by podle něj měla ušetřit až 111.000 korun za rok. Odhad ceny elektřiny bez stanovení stropu činil asi 12 korun za kWh, uvedl Rakušan.

Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je ČR závislá například na dovozu ropy nebo plynu, protože tyto komodity ČR skoro neprodukuje. "Nelze tedy zakázat vývoz elektřiny a přitom se spoléhat na to, že k nám okolní státy nechají proudit plyn a ropu," řekla Pekarová Adamová. Pokud ČR potřebuje solidaritu s dovozem těchto komodit, musí být solidární také s vývozem elektřiny, uvedla.

Za stejné maximální ceny budou nakupovat i veřejné instituce, uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Stát má podle něj již nyní možnost mít státního obchodníka pod ministerstvem financí, cílem je ale mít tohoto obchodníka pod ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vláda pro pomoc domácnostem s vysokými cenami energií již dříve schválila takzvaný úsporný tarif. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) bude v letošním roce pokračovat v původně schválené podobě. "Bez ohledu na tato opatření, která začnou platit," řekl Síkela. V příštím roce by ale mohla být již pomoc adresnější tam, kde by nestačilo opatření stanovující strop cen energií, uvedl Síkela. Platí, že stát počítá s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje od letošního října a po celý příští rok.

Velkoobchodní cena elektrické energie v pátek končila na 496 eurech (12.150 Kč) za MWh, koncem prázdnin vystoupala i na 984 eur 24.100 Kč..

Stanjura: Za zastropování cen energií dá stát maximálně 130 miliard korun

Rozpočtové dopady zastropování ceny elektrického proudu a plynu, jak o něm dnes rozhodla vláda, vyčíslil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na maximálně 130 miliard korun. Stát na náklady použije mobilizované příjmy ze všech státních firem, připravovanou daň z neočekávaných zisků a příjmy z emisních povolenek, uvedl Stanjura po jednání kabinetu.

Výnos z daně z neočekávaných zisků očekává Stanjura v příštím roce ve výši 70 miliard korun. Vláda dnes podle Stanjury plán daně probírala. České řešení musí ale podle něj zohlednit evropské, které by měla EK představit tento týden.

Fiala očekává, že Sněmovna vládní opatření k cenám energií podpoří

Premiér Petr Fiala (ODS) očekává, že Sněmovna na pátečním zasedání schválí dnes představená vládní opatření kvůli cenám energií. Kabinet dnes oznámil, že stanoví maximální ceny elektřiny a plynu. Fiala po zasedání ministrů novinářům řekl, že pokládá zvolené řešení za nejlepší, nejvhodnější a nejefektivnější. Očekával by, že ho podpoří i opoziční strany.

Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci, by měli platit za silovou elektřinu maximálně šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu.

Cenový strop umožní zavést novela energetického zákona v případě "mimořádné tržní situace", uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). Novelu dnes přijala vláda, zrychleně ji bude třeba schválit ve Sněmovně a poté v Senátu. Po podpisu prezidenta začne platit zveřejněním ve Sbírce zákonů, doplnil Síkela.

Svolat poslaneckou schůzi k vládním návrhům proti vysokým cenám energií bude možné až potom, co je Sněmovna obdrží. Koalice je chce v pátek projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Senát by se k předlohám měl sejít v polovině příštího týdne. "Očekávám, že Poslanecká sněmovna naše návrhy schválí, pokládám to za velice důležité," uvedl Fiala.

Nepředpokládá, že by mohly předlohy narazit na vážný odpor. "Očekával bych, že toto by měla podpořit i opozice," uvedl. Návrhy pokládá za nejlepší, nejvhodnější a nejefektivnější řešení, které mohl kabinet nyní zvolit. "Přinesou občanům i firmám klid a jistotu v této velmi nejisté době," míní.

Dnešní mimořádné večerní jednání vlády o energetice trvalo přes tři hodiny. Oznámit výsledky dorazili předsedové všech koaličních stran včetně šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která coby předsedkyně Sněmovny není členkou kabinetu. Ve středu by se měl kabinet na řádném jednání k energetice vrátit, ministři přislíbili představit řešení pro průmysl.