Vláda určila maximální ceny pro elektřinu a plynu

Praha - Vláda na svém dnešním mimořádném jednání stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Na tiskové konferenci to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu. Za stejné ceny by měly nakupovat i samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dodal, že včetně regulované složky se celková cena elektřiny bude pohybovat mezi sedmi a devíti korunami za jednu kilowatthodinu. Domácnost, která elektřinou i topí, by podle něj měla ušetřit až 111.000 korun za rok. Odhad ceny elektřiny bez stanovení stropu činil asi 12 korun za kWh, uvedl Rakušan.

Velkoobchodní cena elektrické energie v pátek končila na 496 eurech (12.150 Kč) za MWh, koncem prázdnin vystoupala i na 984 eur (24.100) Kč. Stát nyní určil maximální cenu silové elektřiny v přepočtu na jednu megawatthodinu 6000 korun, včetně regulované složky zaplatí zákazníci za jednu megawatthodinu od 7000 do 9000 Kč. Podle energetické společnosti ČEZ činí průměrná roční spotřeba elektřiny u domácnosti zhruba tři megawatthodiny. Ročně by tak průměrná domácnost po zastropování cen elektřiny zaplatila od 21.000 do 27.000 korun. V cenách, které byly na burzách koncem prázdnin, by domácnost zaplatila jen za silovou část elektřiny 72.300 korun ročně. V současné době tvoří regulovaná složka přibližně třetinu celkové ceny elektřiny, při jejím zdražování se tento poměr dále snižuje.

Podle energetického experta a poradce investiční skupiny J&T Michala Šnobra stanovení cenového stropu znamená, že domácnostem se cena elektřiny oproti loňskému roku zvedne maximálně na dvojnásobek, uvedl na twitteru. V přepočtu na eura je strop za jednu MWh elektřiny stanovený na zhruba 240 eurech. Připomněl, že například ČEZ letos prodá svou produkci za zhruba 105 eur (asi 2580 Kč) za MWh, 70 procent produkce na příští rok má prodaných za 91 eur (asi 2230 Kč) za MWh.

Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je ČR závislá například na dovozu ropy nebo plynu, protože tyto komodity ČR skoro neprodukuje. "Nelze tedy zakázat vývoz elektřiny a přitom se spoléhat na to, že k nám okolní státy nechají proudit plyn a ropu," řekla Pekarová Adamová. Pokud ČR potřebuje solidaritu s dovozem těchto komodit, musí být solidární také s vývozem elektřiny, uvedla.

Za stejné maximální ceny budou nakupovat i veřejné instituce, uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Stát má podle něj již nyní možnost mít státního obchodníka pod ministerstvem financí, cílem je ale mít tohoto obchodníka pod ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vláda pro pomoc domácnostem s vysokými cenami energií již dříve schválila takzvaný úsporný tarif. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) bude v letošním roce pokračovat v původně schválené podobě. "Bez ohledu na tato opatření, která začnou platit," řekl Síkela. V příštím roce by ale mohla být již pomoc adresnější tam, kde by nestačilo opatření stanovující strop cen energií, uvedl Síkela. Platí, že stát počítá s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje od letošního října a po celý příští rok.

S ohledem na stanovení cenového stropu se vláda rozhodla zrušit povinnost dodavatelů energií zaslat do konce září zákazníkům nové rozpisy záloh na energie v souvislosti se zavedením úsporného tarifu, protože po zastropování cen budou muset dodavatelé zálohy opět přepočítat tak, aby odpovídaly novým maximálním cenám.

Kabinet podle opozice zastropoval ceny energií na příliš vysokých částkách Na příliš vysoké částky stanovila vláda podle opozičních stran cenové stropy silové elektřiny a plynu. První místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček označil dnes představené energetické plány kabinetu za velké zklamání. ČTK napsal, že zastropování cen je správným krokem, ale opatření je zjevně nepřipravené. Rozhodnutí vlády nepokládá za dostatečné předseda hnutí SPD Tomio Okamura, řešení podle něj navíc přichází až po tlaku opozice a pozdě. Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) po dnešním zasedání oznámil, že domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu. Ministr průmyslu z předchozí vlády Havlíček řešení označil za velké zklamání. "Zastropování je správný krok, ale je vidět, že to je nepřipravené, šité pod tlakem horkou jehlou," uvedl. Hranice je podle něj stanovena velice vysoko. "Je třeba jasně říci, že to bude za vyšší ceny, než jsou pro domácnosti dnes, protože drtivá většina nekupuje tzv. denní sazby, ale má to díky vyváženým nákupům obchodníků zatím za výrazně nižší ceny," uvedl. Velkoobchodní cena elektrické energie v pátek činila 496 eur (12.150 Kč) za MWh, tedy 12,15 Kč za kWh. Strop znamená, že cena nebude třeba patnáctkrát vyšší, doplnil Havlíček. "Ale pokud někdo nakoupil před dvěma roky, pak u elektřiny to bude čtyřikrát až šestkrát vyšší a u plynu o řád vyšší. Vláda opět testuje, co lidé vydrží," uvedl. Okamura vyčítá kabinetu, že řešení nalezl pozdě. Pokládá ho navíc za nedostatečné. V případě elektřiny je strop stanovený na enormně vysokou částku, kterou lidé nebudou schopni většinou zaplatit, míní. "Donedávna stála kWh silové elektřiny dvě koruny i s DPH. Z pohledu SPD je maximální únosná cena v současné situaci tři koruny, přičemž i ta zaručuje výrobcům dostatečný zisk. Čili Fialova vláda zastropovala elektřinu o sto procent výše, než by bylo možné," uvedl. Extrémně vysoko je podle Okamury i strop pro plyn. "Do loňska byla cena za kWh i s daní kolem 70 haléřů. Takže zastropovat na třech korunách je extrémně moc. Hlavně pro ty, kdo plynem topí, je to likvidační. Maximální únosná cena je z pohledu SPD kolem jedné koruny koruny za kWh, možná 1,5 koruny, ale už i to je moc," uvedl. Nutné je podle Okamury zastropovat ceny i pro průmysl, jinak hrozí krachy podniků a propouštění. Kabinet chce plány v této oblasti oznámit ve středu. Podle SPD je na tuto zimu nutné nasmlouvat levný plyn přímo s Ruskem. "A do budoucna zajistit energetickou bezpečnost ČR a diverzifikovat zdroje, abychom nebyli závislí na jednom producentovi," uvedl Okamura. Pokládá za tragédii, že vláda odmítá nasmlouvat levný plyn přímo. "Raději ten stejný ruský plyn kupujeme násobně dráž přes německé překupníky," podotkl.

Stanjura: Za zastropování cen energií dá stát maximálně 130 miliard korun

Rozpočtové dopady zastropování ceny elektrického proudu a plynu, jak o něm dnes rozhodla vláda, vyčíslil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na maximálně 130 miliard korun. Stát na náklady použije mobilizované příjmy ze všech státních firem, připravovanou daň z neočekávaných zisků a příjmy z emisních povolenek, uvedl dnes Stanjura po mimořádném jednání kabinetu.

Výnos z daně z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax, očekává Stanjura v příštím roce ve výši 70 miliard korun. Platit by podle něj měla tři roky. Pokud ovšem pominou externí okolnosti, které vedou k vysokým ziskům, daň podniky nezaplatí, přestože opatření bude dále platné, vysvětlil. Dále řekl, že vláda dnes plán daně probírala, české řešení musí ale zohlednit či doplnit evropské, které by měla Evropská komise představit v úterý nebo ve středu.

"Díky panu ministru průmyslu (Jozef Síkela za STAN) ta jednání jsou velmi intenzivní v posledních několika dnech a není žádný důvod ty dva dny nevydržet k tomu, abychom rozhodli," uvedl Stanjura. Může se podle něj ovšem ukázat, že česká vláda bude potřebovat třeba ještě týden na zavedení evropského řešení.

Stanjura dříve mluvil o tom, že daň z neočekávaných zisků vláda zvažuje u energetických firem, bank a rafinérií. "Každý sektor, který nakonec vláda vybere, bude mít nějaký vstupní parametr. Nebude to platit pro každého malého výrobce elektrické energie, stejně tak to nebude platit pro každou banku," řekl dnes.

Ministři pro energetiku zemí Evropské unie se v pátek dohodli, že by bylo vhodné na pomoc spotřebitelům využít neočekávané zisky výrobců energie z levnějších zdrojů.

V případě dopadů za zastropování cen energií na státní rozpočet Stanjura doufá, že bude částka nižší než 130 miliard korun. Vláda dnes rozhodla, že jedna kilowatthodina (kWh) silové elektřiny bude stát nejvýše šest korun a v případě plynu to budou tři koruny včetně DPH. "Nikdo není schopen to v této chvíli přesněji spočítat. Jestli někdo tvrdí, že ví přesně, jaké budou ceny energií po celý příští rok a je schopen to porovnávat s tou naší zastropovanou cenou, tak prostře lže," řekl.

Stanjura dále zdůraznil, že zastropování cen energií bude mít výrazný protiinflační efekt, což je podle něj ve prospěch jiných výdajů státního rozpočtu.

Fiala očekává, že Sněmovna vládní opatření k cenám energií podpoří

Premiér Petr Fiala (ODS) očekává, že Sněmovna na pátečním zasedání schválí dnes představená vládní opatření kvůli cenám energií. Kabinet dnes oznámil, že stanoví maximální ceny elektřiny a plynu. Fiala po zasedání ministrů novinářům řekl, že pokládá zvolené řešení za nejlepší, nejvhodnější a nejefektivnější. Očekával by, že ho podpoří i opoziční strany.

Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci, by měli platit za silovou elektřinu maximálně šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu.

Cenový strop umožní zavést novela energetického zákona v případě "mimořádné tržní situace", uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). Novelu dnes přijala vláda, zrychleně ji bude třeba schválit ve Sněmovně a poté v Senátu. Po podpisu prezidenta začne platit zveřejněním ve Sbírce zákonů, doplnil Síkela.

Svolat poslaneckou schůzi k vládním návrhům proti vysokým cenám energií bude možné až potom, co je Sněmovna obdrží. Koalice je chce v pátek projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Senát by se k předlohám měl sejít v polovině příštího týdne. "Očekávám, že Poslanecká sněmovna naše návrhy schválí, pokládám to za velice důležité," uvedl Fiala.

Nepředpokládá, že by mohly předlohy narazit na vážný odpor. "Očekával bych, že toto by měla podpořit i opozice," uvedl. Návrhy pokládá za nejlepší, nejvhodnější a nejefektivnější řešení, které mohl kabinet nyní zvolit. "Přinesou občanům i firmám klid a jistotu v této velmi nejisté době," míní.

Dnešní mimořádné večerní jednání vlády o energetice trvalo přes tři hodiny. Oznámit výsledky dorazili předsedové všech koaličních stran včetně šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která coby předsedkyně Sněmovny není členkou kabinetu. Ve středu by se měl kabinet na řádném jednání k energetice vrátit, ministři přislíbili představit řešení pro průmysl.