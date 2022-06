Vláda umožní opozici navrhovat změny u příspěvku 5000 Kč na dítě

Praha - Vláda umožní opozici podávat pozměňovací návrhy k zákonu o jednorázovém příspěvku 5000 korun na dítě pro rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého. Na dnešním zasedání schválila změnu navrhovaného způsobu projednávání zákona poslanci, řekl novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet již nežádá schválení v prvním čtení, ale pouze projednání ve stavu legislativní nouze.

Kabinet před týdnem v usnesení rozhodl, že požádá Sněmovnu o schválení návrhu v prvním čtení. Jurečka dnes řekl, že zástupci opozice minulý týden na schůzce s vládními politiky vyjádřili zájem o to, aby k předpisu mohli podat pozměňovací návrhy. "Vláda přehodnotila stanovisko a návrh budeme předkládat ve stavu legislativní nouze, abychom umožnili co nejkratší projednání, ale zároveň byla uplatněna možnost opozice podávat pozměňovací návrhy," dodal Jurečka.

Dávkou chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého by mohly začít ve druhé polovině letních prázdnin dostávat 5000 korun na děti, kterým nebude 1. srpna ještě 18 let. Domácnosti, které pobírají přídavky na děti, by měly podporu získat automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Podle podkladů k zákonu by nárok na dávku mohlo mít 1,6 milionu dětí a výdaje by mohly činit asi 7,8 miliardy korun.

Opoziční ANO minulý týden návrh označilo za nedostatečný. Rodiny by měly podle předsedy ANO Andreje Babiše částku dostávat každý měsíc do konce roku. Nárok by se podle ANO měl vztahovat i na studující do 26 let. Zástupci vládních občanských demokratů na návrh ANO reagovali slovy, že by přivedl Českou republiku k bankrotu.