Vláda udělá studii o vlivu gigafactory na okolí, řekl Fiala

Plzeň - Vláda nechá zpracovat studii o možných dopadech výstavby továrny na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen v Líních u Plzně na okolí. Zároveň bude pracovat na odstranění obav z negativních důsledků projektu. Funkce z letiště je připravena zajistit jinde. Na dnešní tiskové konferenci po jednání se zástupci Plzeňského kraje a obcí to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Dnešní schůzka se zástupci samospráv podle něj přinesla značný posun, jednání budou pokračovat na pravidelné bázi. Vyjádření zástupců samospráv ČTK shání.

"Jsem přesvědčen, že jsme dnes dosáhli značného posunu," zhodnotil dnešní schůzku Fiala. Konečné dohody však dosaženo nebylo, jednání proto budou podle premiéra pokračovat na pravidelné bázi. Podotkl, že se všechny strany shodly na důležitosti projektu pro české hospodářství.

Jedním z bodů dnešního jednání byly podle Fialy obavy z možných negativních dopadů továrny na okolí. Kraje a obce se obávají například zvýšené kriminality nebo ztráty některých funkcí, které jsou nyní na letišti, například letecké záchranné služby. Vláda se proto se zástupci kraje a obcí dohodla na tom, že budou společně pracovat na odstranění těchto obav. V této souvislosti vláda nechá i zpracovat studii o možných důsledcích výstavby a fungování továrny na její okolí. Bezpečnostní funkce z letiště pak v případě výstavby továrny zajistí na jiném místě v kraji.

Volkswagen, do kterého patří i česká Škoda Auto, by měl o lokalitě pro továrnu, takzvanou gigafactory, ve střední Evropě rozhodnout mezi Českem, Maďarskem a Polskem do konce letošního roku. To ale znamená, že v listopadu by měl od české strany získat garantovaný příslib vyřešení nezbytných podmínek. Mezi ty patří změna územního plánu, vybudování zdrojů vody a energie nebo silničního přivaděče.

Případná výstavba gigafactory na 185 hektarech by mohla začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Počítá se s postupným vytvořením více než 4000 kvalifikovaných pracovních míst, uvedl minulý týden člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Hodnota továrny má být 120 miliard korun.