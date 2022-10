Vláda udělá studii o vlivu gigafactory na okolí, řekl Fiala

Plzeň - Vláda nechá zpracovat studii o možných dopadech výstavby továrny na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen v Líních u Plzně na okolí. Zároveň bude pracovat na tom, aby odstranila obavy z negativních důsledků projektu. Funkce, které nyní letiště umožňuje plnit, je připravena zajistit jinde. Na dnešní tiskové konferenci po jednání se zástupci Plzeňského kraje a obcí to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Dnešní schůzka se zástupci samospráv podle něj přinesla značný posun, jednání budou pravidelně pokračovat. Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti) i technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák (Piráti) konkrétní jednání ocenili a označili ho za počátek nové etapy komunikace mezi vládou a zástupci samospráv.

"Jsem přesvědčen, že jsme dnes dosáhli značného posunu," zhodnotil dnešní schůzku Fiala. Konečné dohody však dosaženo nebylo, jednání proto budou podle premiéra pokračovat na pravidelné bázi. Podotkl, že se všechny strany shodly na důležitosti projektu pro české hospodářství.

"Komunikace směrem ke kraji a k obcím nebyla ze strany vlády v posledních měsících optimální, pan premiér se za to nepřímo omluvil. Dneškem začala snaha psát novou kapitolu v té komunikaci," řekl ČTK hejtman Špoták."Oceňuji to, že se konečně jedná na nejvyšší úrovni, že ten, kdo projekt gigafactory chce postavit, jedná přímo s městem Plzeň. Moc si vážím i přímého jednání i toho, jak jsme se v rámci diskuse informovali o našich stanoviscích," uvedl náměstek plzeňského primátora Bosák.

Jedním z bodů dnešního jednání byly podle Fialy obavy z možných negativních dopadů továrny na okolí. Kraje a obce se obávají například zvýšené kriminality nebo ztráty některých funkcí, které jsou nyní na letišti, například letecké záchranné služby. Vláda se proto se zástupci kraje a obcí dohodla na tom, že budou společně pracovat na odstranění těchto obav. V této souvislosti vláda nechá i zpracovat studii o možných důsledcích výstavby a fungování továrny na její okolí. Bezpečnostní funkce z letiště pak v případě výstavby továrny zajistí na jiném místě v kraji.

Hejtman souhlasil s premiérem v tom, že výstavba továrny je strategický projekt a strategická investice pro budoucí transformaci české ekonomiky. Aby kraj i město mohly přijmout konečná stanoviska, potřebují ale odpovědi na obavy z dopadu parku na okolí. "Pro nás je tam ještě tolik neznámých, že až teprve budeme mít konkrétní představu o tom potenciálním negativním dopadu na naše občany, teprve potom budeme k tomu schopni zaujmout jako město nějaké stanovisko," uvedl Bosák.

Vláda podle hejtmana přislíbila vypracování studií, jaké by mělo vybudování průmyslového parku dopady na infrastrukturu, na životní prostředí, na dostatek vody v krajině a podobně. "A vláda konstatovala, že je připravena zmírnit tato negativa, která ukážou jednotlivé části dopadové studie. Bavili jsme se například o nedostatku vody a řekli jsme, že určitě není v možnostech kraje to řešit. Pokud je vláda přesvědčena o tom, že to je strategická investice pro Českou republiku, tak by se na tom měla nejaktivněji podílet vláda. A vláda se tohoto úkolu nezříká," uvedl Špoták.

Na setkání se podle něj potvrdilo, že případná stavba gigafactory by neznamenala konec činnosti letecké záchranné služby. "Dnes jsme si opět potvrdili, že nikdo nikdy neuvažoval o tom, že by se záchranka z Líní měla přesouvat. Zůstane, ať už tady nebo v nově vybudovaném areálu," řekl hejtman. Vláda si je podle něj vědoma i bezpečnostní funkce letiště a neudělala by nic, co by mohlo ohrozit obranyschopnost ČR. Zástupci kraje s premiérem hovořili také o dalších současných aktivitách na letišti, jako jsou například soukromé letecké školy a podobně. "Chtěli bychom se bavit o tom, že se vypracuje i studie pro nějaké jiné alternativní místo," doplnil hejtman. Předpokládá, že po dnešním setkání se bude aktivně setkávat pracovní skupina při ministerstvu průmyslu, další schůzku na stejné úrovni jako dnes předpokládá určitě ještě do konce roku.

Volkswagen, do kterého patří i česká Škoda Auto, by měl o lokalitě pro továrnu, takzvanou gigafactory, ve střední Evropě rozhodnout mezi Českem, Maďarskem a Polskem do konce letošního roku. To ale znamená, že v listopadu by měl od české strany získat garantovaný příslib vyřešení nezbytných podmínek. Mezi ty patří změna územního plánu, vybudování zdrojů vody a energie nebo silničního přivaděče.

Případná výstavba gigafactory na 185 hektarech by mohla začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Počítá se s postupným vytvořením více než 4000 kvalifikovaných pracovních míst, uvedl minulý týden člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Hodnota továrny má být 120 miliard korun.