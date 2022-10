Vláda u malých a středních firem zváží zastropování cen plynu na 80 pct spotřeby

Praha - Vláda u malých a středních firem uvažuje o zastropování cen plynu na 80 procentech jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let, uvedl před dnešním jednáním vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Projednávat se bude také možnost zastropování spotřeby i u elektřiny, případně stanovení cenových stropů na celou spotřebu malých a středních firem. U domácností bude cenový strop platit pro celou spotřebu, uvedl Síkela. Vláda dnes nebude projednávat mimořádné zdanění výrobců energie a dalších segmentů, uvedlo již před tím ministerstvo financí (MF).

Podle Síkely se bude cenový strop vztahovat také na plyn pro teplárny. Ministři budou diskutovat o možném přidání dalších segmentů, na které by se cenový strop vztahoval, otázkou zůstávají například veřejné služby. Vláda již dříve uvedla, že cenu elektřiny zastropuje na 6000 korunách za jednu megawatthodinu (MWh), cenu plynu na 3000 korunách za MWh.

Síkela zopakoval, že dopady tohoto opatření do rozpočtu by měly být do 130 miliard korun. Bude podle něj ale záležet na řadě faktorů, mimo jiné ceně energií na trhu nebo právě možném zastropování spotřeby pro malé a střední firmy.

Ministerstvo financí již před tím uvedlo, že vláda dnes nebude projednávat mimořádné zdanění výrobců energie a dalších segmentů. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) před jednáním vlády řekl, že od schválení daně se budou odvíjet další opatření, bez určení konkrétních parametrů mimořádné daně však ministři podle něj nebudou vědět, kolik výdajů mohou na opatření dát. Debaty se podle něj nedají oddělit. Z mimořádné daně by státní kasa měla podle předpokladů získat asi 100 miliard korun.

Vláda dnes mimořádné zdanění nadměrných zisků projednávat nebude

Vláda dnes nebude projednávat mimořádné zdanění nadměrných zisků výrobců energie a dalších segmentů. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová, podle níž chce úřad parametry takzvané windfall tax představit ve čtvrtek. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v neděli uvedl, že předpokládá dnešní projednání mimořádné daně. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dnes při příchodu na zasedání kabinetu řekl, je nutné souběžně projednávat mimořádné zdanění s parametry státní pomoci s cenami energií.

"Nemůže to jít všechno na vrub dluhu státního rozpočtu," uvedl.

Kupka v neděli v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že vláda chce zdanit mimořádný zisk výrobců 40 až 60 procenty a že konkrétní výši chce určit na nejbližším jednání. Lagronová dnes řekla, že na současném zasedání kabinetu se o windfall tax určitě jednat nebude. Ministerstvo financí chce podrobnosti o dani představit až ve čtvrtek.

"Díváme se na zdanění nadměrných zisků v segmentu energetiky, bankovnictví, popřípadě rafinerií," řekl Bartoš k připravované dani.

Daň z mimořádných zisků by společně s odvodem z příjmů prodeje elektřiny nad cenový strop měla pokrýt mimořádné výdaje státu spojené s omezením cen elektřiny a plynu pro odběratele. Ministerstvo financí v návrhu rozpočtu na příští rok vyčíslilo očekávaný zisk i předpokládané náklady na podporu odběratelů na 100 miliard korun. Úřad upozornil, že tato částka se může měnit v závislosti na aktuálních cenách energií na burze, příjmová i výdajová část rozpočtu by se ale v takovém případě měla pohybovat stejným směrem.

Windfall tax kritizovali zástupci postižených sektorů i někteří analytici. Partner PKF Apogeo Martin Bortlík uvedl, že windfall tax je formou sektorové daně, která podle něj znamená pokřivení trhu. Stát má podle něj jiné možnosti, jak zajistit prostředky na zmírnění vysokých cen u odběratelů energií.

"Pokud většinový vlastník v energetické společnosti rozhodne o výplatě dividendy, aniž by byla narušena stabilita společnosti, půjde o jednoduchý a rychlý krok v podobě rozhodnutí většinového akcionáře," uvedl. Stát je většinovým akcionářem největší tuzemské energetické společnosti ČEZ.