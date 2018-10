Praha - Stát plánuje investovat více než 7,6 miliardy korun do výstavby a úpravy dopravní infrastruktury na Mladoboleslavsku. Po dohodě s automobilkou Škoda Auto by v regionu měla vzniknout nová železnice i čtyřproudová silnice u sídla firmy. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy, který dnes podle tiskového odboru kabinetu schválila vláda. Plán počítá s 11 projekty.

Podle státu i automobilky jsou současné dopravní kapacity poblíž mladoboleslavské automobilky do budoucna nedostatečné. Problémem je především rychlý růst výrobních kapacit a podniků v průmyslových zónách u města.

"Přináší to s sebou masivní kamionovou dopravu na sice relativně krátkou vzdálenost, ale s minimálními časovými rezervami. Z toho plyne potřeba zajistit trvalou průjezdnost celé dopravní trasy, včetně všech křižovatek po celých 24 hodin, optimálně s možností rovnocenné náhradní trasy pro případ jakékoli havárie, nutnosti oprav či údržby," uvedlo ministerstvo v materiálu pro vládu.

Největší investice by měly mířit na železnici. Jde zejména o takzvanou Bezděčínskou spojku, která povede z Nymburka do Mladé Boleslavi, včetně přímého spojení k areálu automobilky, a rekonstrukci železnice v Mladé Boleslavi, včetně modernizace hlavního nádraží. Plán mimo jiné zahrnuje rekonstrukci objízdných tras silnic v okolí Mladé Boleslavi a opravu mostů.

Ministerstvo dopravy už dříve upozornilo, že odhadovaná výše nákladů je orientační a bude se zpřesňovat. Měnit se budou především plány okolo úprav křižovatek na silnici I/38, kde podrobná studie teprve vzniká.

Materiál navazuje na dohodu z roku 2008, ve které se Škoda Auto zavázala investovat do svých závodů a výroby v Mladé Boleslavi a Vrchlabí. Společnost od té doby investovala přes 34 miliard korun a podobnou částku plánuje vynaložit do roku 2022.