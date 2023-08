Vláda souhlasila s omezením prodeje látek jako kratom

Praha - Vláda podle vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) souhlasí se změnou zákona, která by kromě seznamu zakázaných drog umožnila vznik nové kategorie psychomodulačních látek, jako je kratom. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády Bartoš řekl, že to umožní regulaci těchto látek, budou například pouze pro dospělé a nebude povolená reklama. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) doplnil, že očekává hladké projednávání ve Sněmovně, protože návrh podepsali i poslanci z opozice. Platit by pak mohl od roku 2024.

Současná legislativa zná seznam zakázaných návykových látek, kde je více než 500 substancí. Látky v nové kategorii budou regulované, ale ne zakázané. "Tyto látky jsou dnes dostupné, ať se bavíme o CBD nebo (...) kratomu, třeba v automatech nebo na internetu, kde si je dokonce mohou pořídit i děti. Nepodléhají žádné kontrole kvality či regulaci," řekl Bartoš.

Zákon podle něj počítá také s povinnou registrací jejich prodejců nebo povinné uvádění účinků a doporučeného dávkování na obalech. "Nejde jen o již v tuto chvílí známé látky, jako je CBD, kratom nebo HHC. Ale díky tomu návrhu bude moci stát rychle reagovat na jakékoliv nové psychoaktivní látky, které by se nově objevily na trhu," dodal Bartoš.

Podle Vobořila je návrh inovativní i v globálním měřítku. Vznikne nový seznam, na který se budou zařazovat psychomodulační látky. "Ve chvíli, kdy bude zákon schválený, tak to bude stále prázdný seznam. Teprve vláda bude na ten seznam dávat různé látky," vysvětlil. Tak v současné době vláda postupuje i u zakázaných drog.

Látky jako kratom mohou mít v malém množství léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. Ministerstvo zdravotnictví už navrhovalo jejich zařazení na seznam zakázaných látek kvůli dostupnosti dětem, nakonec jej vláda ale v červenci neschválila a pokračovala příprava dnes schváleného návrhu.