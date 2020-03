Praha - Vláda souhlasí s rozšířením pravomocí Vojenské policie. Pokud novela zákona projde Parlamentem a podepíše ji prezident, budou moct policisté třeba zasáhnout proti dronům. Nově by se také působnost Vojenské policie mohla rozšířit na policejní ochranu spojeneckých vojáků, kteří projíždí přes Českou republiku. Vyplývá to z návrhu zákona o Vojenské policii, který ministerstvo obrany poslalo na vládu a který kabinet podpořil.

Obrana předložení zákona zdůvodnila snahou zefektivnit činnost Vojenské policie, zajistit jí účinné podmínky pro plnění úkolů nebo sjednotit tyto podmínky se zákonem o státní policii. "Úpravy tohoto zákona jsou opravdu nutné. Upřesňuje a rozšiřuje některé dosud nejasně vymezené kompetence, které vojenským policistům mohly ztěžovat práci," uvedl k zákonu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který ho na vládu předložil. Zákon podle něj umožní vojenským policistům účinněji vykonávat policejní ochranu.

Novela zpřesňuje či doplňuje současnou podobu zákona v několika bodech. Vojenští policisté by například měli získat pravomoc k zajištění, odstranění nebo zničení věci. "Toto oprávnění by mělo umožnit Vojenské policii přiměřeným způsobem reagovat na případy zjištění závažného bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, kdy ohrožení nelze odstranit jinak než zajištěním či odstraněním věci nebo v krajním případě jejím zničením," uvádí materiál, kterým se zabývala vláda.

Získat by také měli možnost omezit bezpečnostní hrozby související se zneužitím dálkově řízených zařízení, tedy například dronů. Při ohrožení životů, zdraví nebo "majetkové hodnoty velkého rozsahu" by tak mohli vojenští policisté například rušit spojení, kterým jsou tyto prostředky řízeny. Ministerstvo obrany v této souvislosti poukázalo na masivní používání nových technologií, které mohou být zneužity k trestnému činu. Úřad podotkl, že stejně hrozbu vyhodnotilo i ministerstvo vnitra a chce také upravit oprávnění státní policie

Působnost Vojenské policie by se nově měla vztahovat také na ozbrojené síly cizích států při jejich průjezdu přes české území. Nově by spojenecké technice mohla zajišťovat ochranu i doprovod. Tato pravomoc vojenským policistům v minulosti chyběla třeba při přesunu amerických konvojů Českem.

Novela chce dále vojenským policistům umožnit při plnění specifických úkolů zastírat svou příslušnost k Vojenské policii. Policisté by se tak mohli například při šetření závažné trestné činnosti pohybovat v civilním oblečení. Ministerstvo upozornilo, že bez této změny by policisté v některých případech nemohli efektivně plnit svůj úkol nebo by se mohli dostat i do ohrožení zdraví či života. Získat by také měli možnost poskytovat krátkodobou ochranu osobám, které by mohly být v souvislosti s vyšetřováním ohroženy.

Ministerstvo chce také novelou rozšířit působnost Vojenské policie i na státní podniky a příspěvkové organizace, které spadají pod ministerstvo obrany. Dosud se jimi mohla zabývat jen kriminální služba Vojenské policie. Materiál poukazuje na to, že vojenští policisté na rozdíl od kolegů ze státní policie mají znalost prostředí těchto organizací.