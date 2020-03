Vláda souhlasí s půjčkou až osm mld. Kč na vodní stavby

Praha - Vláda dnes schválila možnost půjčit si od Evropské investiční banky (EIB) až osmm miliard korun na vodní stavby. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zemědělství. Peníze by úřad použil na pokrytí části nákladů u financování vodních staveb, jako je výstavba malých rybníků, ale také u protipovodňových opatření.

"Vzhledem ke klimatickým změnám posledních let se sektor vodního hospodářství dostává do značné nerovnováhy mezi penězi, které má k dispozici na jednotlivé dotační programy, a poptávkou žadatelů. Ta je zvýrazněna právě opakujícím se suchem posledních let. Úvěry od Evropské investiční banky proto využijeme ke spolufinancování výdajů státního rozpočtu na realizaci programů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Podle ministerstva budou muset jednotlivé půjčky být výhodnější než "alternativní způsoby financování". EIB by mohla financovat až polovinu uznatelných nákladů za vodní programy ministerstva. Jednotlivé úvěry a jejich nastavení by mělo vyjednat s bankou ministerstvo financí.

"V případě přijetí úvěrů od EIB se jedná o alternativní dluhový nástroj, který představuje záměnu zdrojů financování za státní dluhopisy v případě prokazatelné výhodnosti z hlediska úrokových výdajů státního rozpočtu. Úvěrové zdroje samotné nepředstavují nové rozpočtové prostředky nad rámec schváleného rozpočtového výhledu, a nemají tak dopad na zvýšení schodku státního rozpočtu oproti plánu," stojí v materiálu.

V jednotlivých dotačních programech plánuje ministerstvo podporovat opravy a výstavbu rybníků, aby se v krajině zadržovalo větší množství vody, nebo zvyšovat podíl domácností napojených na kanalizaci s čistírnou odpadních vod.