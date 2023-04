Vláda si potvrdila, že bude komentovat až konečný návrh rozpočtových úspor

Praha - Vláda si dnes potvrdila, že bude komentovat až definitivní návrh rozpočtových úspor. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Celý balíček ministři schválí ještě letos na jaře. Diskutované uniklé dokumenty ohledně změn DPH podle ministrů nebyly návrhem ministerstva financí (MF), ale dlouhým seznamem všech opatření, o kterých se vůbec diskutovalo.

Česká televize v pondělí informovala, že podle návrhu MF by se měly sloučit snížené sazby DPH, zmínila i změny v zařazení některých položek do jednotlivých sazeb. Premiér Petr Fiala (ODS) i MF poté uvedli, že návrh není definitivní. Předseda vlády zdůraznil, že uniklé pracovní materiály nelze pokládat za relevantní a bude komentovat až definitivní dohodu koalice zhruba za měsíc. Ministři dnes konstatovali, že dohoda má být hotová "na jaře".

K závěru, že není prospěšné, aby se strany vyjadřovaly k jednotlivostem z jednání, dospěli dnes podle Rakušana i ministři při zasedání vlády. "Budeme komentovat až definitivní návrhy. Jednotlivé strany a hnutí mají různé názory a my si řekli, že budeme komentovat až finální produkt. To, co se objevilo, je jedna z nějakých verzí. Dohodnuto to bude, až to schválí vláda jako taková," uvedl Rakušan.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) označil dokument za "dlouhý seznam" všech opatření, která někdo nadnesl. "Je přirozeností, že se v něm škrtá, hledají shody a průnik," uvedl. Zveřejňovat názory stran k jednotlivým položkám je podle něj nelogické či předčasné, mimo jiné kvůli pozici ve vyjednávání. "Ve finále bude celý ten seznam vládním rozhodnutím, za kterým bude vláda stát," doplnil.

Vicepremiér Vlastimil Válek (TOP 09) zdůraznil, že rolí ministerstva financí bylo u všech návrhů vyčíslit dopad na systém veřejných financí. Rakušan uvedl, že ministr financí Zbyněk Stajnura (ODS) má jeho důvěru. Jeho role moderátora celé diskuse pětice koaličních stran s různými názory není vůbec jednoduchá, řekl Rakušan.