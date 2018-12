Praha - Vláda bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) informovat 11. ledna parlamentní strany o tom, které zákony bude třeba přijmout do konce března v případě tzv. tvrdého brexitu mezi Evropskou unií a Británií. Babiš to řekl senátorům, když je informoval o výsledcích posledního summitu Evropské unie.

Možnost, že by podmínky odchodu Británie z EU byly znovu předmětem jednání, Babiš v souladu se závěry summitu odmítl. "To, co bylo vyjednáno, je maximum možného. Text výstupové dohody se nebude znovu otevírat a nebude o tom debata," uvedl předseda vlády.

Senát vzal jeho informaci pouze na vědomí. Ze závěrů summitu více zdůraznil potřebu unijní koordinace boje proti rozsáhlému a systematickému šíření dezinformací. Podpořil také odmítavý postoj lídrů EU vůči Rusku v souvislosti s násilným zadržením ukrajinských lodí a námořníků poblíž Krymu.

Předseda vlády potvrdil, že kabinet se bude předpisy kvůli tvrdému brexitu zabývat 7. ledna na prvním zasedání. Zákony budou třeba přijmout v případě, pokud britský parlament dohodu nepotvrdí; rozhodovat o ní má v týdnu od 14. ledna. Británie má opustit unii 29. března příštího roku.

Ministerstvo vnitra už vypracovalo zákon, který dočasně upravuje podmínky pro vstup a pobyt britských občanů do Česka a to, jaká by měli v tuzemsku práva. Babiš uvedl, že v Británii pracuje 50.000 českých občanů, zatímco v Česku působí zhruba 8000 britských občanů.

Připravený zákon mají další ministerstva doplnit mimo jiné o problematiku výměny zboží, firemního práva či zdravotnictví. Vzniknout by tak měl takzvaný "lex brexit". Klíčové je ale podle Babiše to, že do konce roku 2020 by se nic pro české občany měnit nemělo.

Odchod Británie z EU byl stanoven na 29. března 2019. Britský parlament měl minulý týden hlasovat o dohodě, kterou vláda dojednala s EU. Premiérka Theresa Mayová však kvůli obavám z odmítnutí dohody hlasování odložila na leden. Stále tak je možný i tvrdý brexit bez dohody.

Babiš ani senátoři v debatě nijak nezmínili listopadové usnesení Senátu, podle něhož je nepřijatelné, aby Babiš zůstal ve vládě do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhán kvůli dotačnímu podvodu. Babiš již dříve v toto souvislosti uvedl, že premiérské křeslo neopustí.