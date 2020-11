Vláda se vrátí k testování v sociálních zařízeních - video

Praha - Ministři budou odpoledne na mimořádném jednání schvalovat poslední ustanovení k testování na nový koronavirus v domovech pro seniory a dalších lůžkových zařízeních sociálních služeb. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je třeba ještě doladit podmínky testování antigenními testy v chráněném bydlení a dalších zařízeních, která nemají vlastní zdravotníky.

Povinnost testovat klienty mají sociální zařízení podle vydaného mimořádného opatření od 4. listopadu, od stejného dne bude platit i pro zaměstnance. První testování musí stihnout do týdne, poté vždy v týdenních intervalech.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (ČSSD) bude testování všude zahájeno do 9. listopadu. Do té doby bude třeba testování logisticky připravit a zajistit školení tam, kde s testy zatím nemají zkušenosti. Pravidelně by se mělo testovat asi 80.000 až 100.000 klientů a zhruba stejný počet zaměstnanců. Do Česka už dorazilo dva miliony testů, které objednala Všeobecná zdravotní pojišťovna, podle Blatného od několika různých dodavatelů. Celkově jich má být deset milionů. Náklady na jejich pořízení a na testování budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pojišťovny práci zdravotníků proplatí konkrétním zařízením, kde se bude testovat.