Vláda se vrátí k pozemkům, které bezplatně užívá Rusko

Praha - Ke zrušení vládních usnesení ze 70. a 80. let minulého století, kterými se svěřují nemovitosti Rusku do bezplatného užívání k diplomatickým účelům, se dnes vrátí vláda. Na programu je také koncepce ochrany před následky sucha nebo dvojice poslaneckých návrhů. Kabinet se bude zabývat i aplikací eDoklady, která má od příštího roku fungovat jako alternativa občanského průkazu, nebo národním programem řešení problematiky HIV a AIDS.

Pozemky, které tehdejšímu Sovětskému svazu odevzdalo do užívání devět vládních usnesení z let 1970 až 1982, není podle diplomacie důvod nadále poskytovat bezplatně. I s ohledem na nízký počet pracovníků po nedávném vzájemném vyhošťování diplomatů, nemohou být nemovitosti podle Černínského paláce v takovém množství využívány k diplomatickým účelům. Návrh měla vláda na programu už před dvěma měsíci, ale neprojednala ho s tím, že ho diplomacie ještě doladí.

Vláda patrně odmítne novelu poslankyň ANO, který si dává za cíl zamezit obchodu s náhradními matkami a novorozenci. Objednateli takové služby by hrozil až desetiletý trest vězení. Kabinet by měl podle návrhu usnesení konstatovat, že náhradní mateřství by mělo podléhat právnímu vymezení a jeho úplný zákaz by nebyl vhodný. Navrhované zpřesnění ustanovení o projednávání přestupků v zákoně o ochraně spotřebitele, který je obsahem další poslanecké předlohy, vláda naopak zřejmě podpoří bez námitek.

Na programu kabinetu je i usnesení k dálnici D35, ministři se budou zabývat také pracovní návštěvou ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) v Saúdské Arábii a Iráku, která je v plánu příští týden.