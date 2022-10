Vláda se vrátí k novele stavebního zákona příští týden

Praha - Vláda dnes nedokončila projednávání věcné novely stavebního zákona, vrátí se k ní na svém zasedání v příštím týdnu, řekl novinářům po jednání ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Předloha ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v novele především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy a zachovává část stavebních úřadů v obcích. Kabinet podle výsledků zasedání přerušil i související novelu o jednotném enviromentálním stanovisku (JES).

Kupka novinářům řekl, že vláda dnes začala celou materii projednávat s tím, že naváže na příštím jednání. "I s ohledem na to, že se jedná o náročnou normu, jsme projednávání bodu otevřeli a k některým věcem se chceme vrátit," uvedl. Klíčová je podle něj část pojednávající o digitalizaci stavebního řízení, která má umožnit co nejrychlejší procesy. "To vedlo k tomu, že jsme se rozhodli to finální rozhodnutí odložit na příští týden," dodal.

Stavební řízení podle MMR díky novele zrychlí. Zástupci Asociace developerů, České komory architektů (ČKA), Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářské komory a městských samospráv však před dnešním zasedáním vyzývali vládu, aby novelu neprojednávala a vrátila ji MMR k přepracování. Uvádějí, že je nekvalitní a přinese zpomalení staveb.

Loni schválený vznik Nejvyššího stavebního úřadu novela ruší a základem stavební správy budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další obecní úřady obcí. Z předloženého návrhu vyplývá, že podle první varianty bude zachováno buď 375, nebo 389 stavebních úřadů, a podle druhé na základě prováděcího právního předpisu všechny stávající (694) s možností počet snížit. O počtu stavebních úřadů rozhodne vláda.

Dočasný odklad vládního projednávání se týká i návrhu o jednotném enviromentálním stanovisku. To by mělo před stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí. Podle ministerstva životního prostředí má JES nahradit správní úkony obsažené až v devíti různých zákonech.