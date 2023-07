Vláda se vrátí k debatě o právech homosexuálů, posoudí návrh lidovců

Praha - Kabinet Petra Fialy (ODS) se dnes vrátí k debatě o právech homosexuálů. Probere návrh skupin lidovců, který má podle předkladatelů vést k narovnání části práv homosexuálních párů. Ty by podle novely zákona o registrovaném partnerství a dalších zákonů požívaly prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé. Předloha ale opomíjí rodičovská práva, na což také upozorňuje předběžné vládní stanovisko pro zákonodárce. Norma se ve Sněmovně potká s návrhem na uzákonění manželství pro homosexuály, ale také s návrhem na ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy.

Zabývat se bude vláda také návrhem opozičního hnutí ANO na omezení valorizace peněžitých náhrad v církevních restitucích a SPD na ústavní zakotvení práva na placení v hotovosti.

Ministři vyslechnou také plán exportní strategie pro příštích deset let a zprávu o činnosti České správy sociálního zabezpečení za minulý rok. Úřad se v posledních měsících potýkal s návalem žádostí o předčasné důchody. Ministerstvo práce plánuje v úřadu změny. Samostatné okresní pobočky by se podle něj měly přeměnit na běžná pracoviště. Spadat by měly pod pět nových územních správ. Od změny si resort slibuje zlepšení řízení, rychlejší přesun agendy do méně vytížených míst i úspory za vedoucí místa. Proti záměru se staví ministerstvo financí. Podle něj se neušetří, ale výdaje se naopak zvednou. Podle odborářů by změna zhoršila kvalitu služeb. Toho se obávají i zaměstnavatelé, požadují hlavně digitalizaci agend.

Vláda posoudí rovněž návrh na souhlas s přelety a průjezdy vojáků jiných států přes Česko plánovaných v příštím roce a úpravu pravidel nakládání s penězi, které mají k dispozici vězni. Jednat bude kabinet také o plánu na zavedení statusu umělce a pokynech poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

Zasedání vlády bude ve Sněmovně. Ta se potřetí sejde ke schvalování sporné vládní předlohy o zpřísnění pravidel předčasných důchodů a zpomalení řádných valorizací penzí. Závěrečnou debatu nedokončila ve středu ani v pátek minulého týdne i s ohledem na delší vystoupení opozice. Koalice prosadila v pátek omezení řečnické doby pro poslance bez přednostního práva. V debatě chtějí vystoupit dvě desítky opozičních zákonodárců. Zákony může Sněmovna schvalovat podle jednacího řádu jen o středách a pátcích vždy mezi 09:00 a 14:00. Vyhrazení jiných hodin může opozice zablokovat. Tohoto práva využila už v pátek. Až vláda návrh ve Sněmovně prosadí, počítá kabinet s dovolenou.