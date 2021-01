Vláda se vrátí k běžné agendě, například ochraně oznamovatelů

Praha - Vláda se po mimořádném jednání, na kterém v pátek kvůli epidemii koronaviru prodloužila nouzový stav, dnes vrátí k běžné agendě. Na programu má kabinet návrh zákona o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti, kteří by se podle předlohy měli dočkat ochrany před odvetou ze strany zaměstnavatelů. Zároveň jim ale bude hrozit pokuta do výše 50.000 korun, pokud budou vědomě lhát. Firmy si podle zákona budou muset do konce března 2022 zavést vnitřní systém pro přijímání a vyřizování oznámení.

Ministři posoudí také novelu veterinárního zákona, která má zavést centrální registr psů fungující od příštího roku, či návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Dnes má kabinet poslední příležitost do konce ledna na řádné schůzi převést deset miliard korun z rozpočtové rezervy armádě, jak to slíbil koncem roku, kdy pod tlakem komunistů tuto sumu z kapitoly obrany odebral. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že tento krok bude záviset na zdravotním stavu ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) a na tom, zda se bude schopen účastnit se on-line zasedání. Metnar je od minulého týdne v izolaci kvůli onemocnění covidem stejně jako ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Vláda by se dnes mohla vrátit k aktualizaci opatření protiepidemického systému PES, která by měla v Česku platit od 1. února. Návrh ale má před schválením kabinetu projednat i vládní rada pro zdravotní rizika, jejíž jednání je svoláno až na úterý. Do posuzovaných parametrů v rámci PES by se měla kromě počtu případů promítnout také naplněnost nemocnic. Blatný dříve avizoval, že v některých stupních rizika bude možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test. Rozhodne o tom pořadatel.