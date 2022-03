Vláda se ve středu bude zabývat opatřeními proti inflaci

Praha - Vláda se bude ve středu zabývat souborem opatření proti rostoucí inflaci. Počítá se zvýšením životního minima či s valorizací některých dávek. Pomoc má být cílená na lidi, kteří se kvůli růstu cen již dostali do problémů. V pořadu Otázky Václava Moravce to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Konkrétní opatření nechtěl před jednáním specifikovat.

"Ceny rostou v důsledku války a my se snažíme nedělat plošná opatření, ale pomáhat těm, kteří se dostávají do problémů," uvedl Fiala. Zmínil již přijatá opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, pomoc menším firmám, zastavení přimíchávání biosložky do pohonných hmot či zavedení kontroly marží distributorů. Vláda také schválila zvýšení důchodů v letošním roce o 20 miliard korun, připomněl.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela podle vyjádření na twitteru tento týden kolegům představil komplexní energetický balíček, který počítá i s mimořádnou valorizací životního a existenčního minima. "To by navýšilo některé sociální dávky a rozšířilo okruh příjemců. Balíček zahrnuje i opatření na pomoc firmám. Jeho přípravu teď MPO finalizuje s dalšími resorty a pak ho předloží vládě ke schválení," dodal.

Meziroční míra inflace se v únoru zvýšila o 11 procent, což bylo nejvíce od roku 1998. Inflace podle ekonomů může letos vystoupat až na úrovně kolem 13 a 14 procent a zastavit letošní ekonomický růst.