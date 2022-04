Vláda se ve středu bude zabývat modelem pomoci rodinám a postiženým

Praha - Vláda bude ve středu jednat o modelu finanční pomoci rodinám s dětmi a postiženým v době zdražování. Na tiskové konferenci koaličních stran ve Sněmovně to uvedl předseda lidovecké frakce Marek Výborný. Zmínil rodičovský příspěvek, slevu na poplatníka a daňový bonus. Debatu o formě pomoci podle něho koalice zatím neuzavřela, co nejefektivnější model hledají experti ministerstva práce a sociálních věcí. O tom, že by téma mělo zaznít na schůzi kabinetu, informoval Výborného podle jeho slov ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Téma je v tuto chvíli podle Výborného "jednak v režimu jednání v rámci koalice, jednak vlády". "Experti ministerstva práce a sociálních věcí hledají model, který by konkrétně pomohl rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením, všechny ty segmenty vnímáme jako potřebné," uvedl. Cesty, jak těmto skupinám obyvatel pomoci, jsou podle Výborného různé, zmínil slevu na poplatníka, daňový bonus a rodičovský příspěvek. "Je třeba to propočítat, aby pomoc byla smysluplná, efektivní," uvedl. Konkrétnější odpovědi by podle něj mohly zaznít po středečním jednání kabinetu.

Premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu na sjezdu KDU-ČSL uvedl, že kabinet musí důstojně zvládnout uprchlickou vlnu a pomoc občanům, kteří nebudou schopni sami čelit inflaci a nastupující drahotě. Pro ODS i KDU-ČSL je podle Fialy klíčové zejména to, aby rodiny s dětmi fungovaly co nejlépe a aby na ně ekonomické těžkosti doléhaly co nejméně.

Ceny v Česku v posledních měsících prudce rostou, inflace v březnu zrychlila meziroční růst na 12,7 procenta z únorových 11,1 procenta. Je tak nejvyšší od května 1998, kdy dosáhla 13 procent. Nejvýrazněji zdražily pohonné hmoty, které byly v březnu o polovinu dražší než před rokem. Dál výrazně rostly i ceny elektřiny a zemního plynu. Česká republika má současně třetí nejvyšší inflaci v Evropské unii.

Jurečka na sjezdu, během kterého obhájil funkci stranického předsedy, řekl, že vláda se chystá představit kroky pomoci především rodičům a samoživitelům. Další kroky v příštích týdnech a měsících by podle něj měly pomoci zdravotně postiženým i dalším.

Kvůli růstu cen vláda od 1. dubna zvýšila o deset procent životní a existenční minimum. Životní minimum tak nově činí pro samotného dospělého 4250 korun, v rodině je částka pro dospělé i děti nižší. Existenční minimum stouplo na 2740 korun. Zvýšení se promítá i v růstu dalších sociálních dávek, třeba příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, příspěvku pro pěstouny a mimořádné okamžité pomoci. Podle Jurečky se tento krok dotkne asi 350.000 lidí, státní rozpočet vyjde zhruba na 1,8 až dvě miliardy korun.