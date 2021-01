Vláda se v příštím týdnu bude věnovat očkovací strategii

Praha - Očkovací strategii, jejíž připomínkování končí v pátek, probere v příštím týdnu vláda. Dokument má určit přesnou organizaci vakcinace proti covidu v Česku. Zařazení strategie mezi témata, která vláda probere v příštím týdnu ČTK potvrdil mluvčí kabinetu Vladimír Vořechovský. Premiér Andrej Babiš (ANO) tím reagoval na požadavek ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která postrádá k tak významnému tématu širší debatu.

Maláčová dnes na twitteru uvedla, že požádala premiéra o samostatné jednání vlády pouze k očkování. Klienti sociálních služeb podle ní potřebují maximální ochranu. ČTK řekla, že postrádá o tak důležité věci hlubší diskusi a že věc nelze řešit pouze prostřednictvím elektronické komunikace a mikromanagementu. Nechtěla upřesnit připomínky, které k strategii její úřad má. Zmínila ale například obavy z reakcí na vakcínu v domovech seniorů, kde se obvykle projevuje vzestupem zdravotních potíží i očkování proti chřipce.

Vláda strategii probere buď v pondělí po pravidelném jednání, nebo samostatně, jak si to přeje Maláčová. V dnes zveřejněném programu pondělního jednání kabinetu bod není.

Nezisková organizace Centrum pro modelování biologických a společenských procesů BISOP označilo ve středu za hlavní nedostatek navrhovaného očkovacího postupu z dílny ministerstva zdravotnictví registraci lidí nad 80 let k očkování proti covidu on-line. Doporučuje, aby seniorům kvůli očkování zavolal praktik a aby dostali dopisy s vysvětlením. Posílit by se měla i informační koronavirová linka 1221. Podle centra je možné riziko úmrtí na covid v Česku snížit o dvě třetiny, pokud se podaří lidi nad 80 let a seniory z domovů rychle naočkovat.

Ministerstvo zdravotnictví představilo svůj materiál s názvem "Metodický pokyn k očkování" v úterý. Vakcinaci v něm dělí do tří fází. První fáze I.A připadá na leden a únor. Očkovat se mají senioři nad 80 let, obyvatelé a personál domovů seniorů, postižení z ústavních zařízení a zdravotníci, kteří se starají o pacienty s covidem. Osmdesátníci a starší by se měli od 15. ledna přes internet zaregistrovat. Zapsat je mohou i jejich blízcí či pečovatelé, případně mohou zavolat praktikovi.

Podle centra by v seniorské věkové skupině bylo lepší přímé oslovení s nabídkou očkování. BISOP doporučuje, aby člověku nad 80 let zavolal praktik. Lékaři by za to měli dostat peníze. Telefonát by měl doplnit i dopis s vysvětlením a základními informacemi, a to třeba od krajského úřadu. Posílit by se měla informační linka 1221 a vyškolit pro práci se seniory by se měli operátoři. Zvážit by se mohlo i zřízení krajských informačních linek.