Vláda se tento týden zřejmě nebude zabývat snížením počtu pošt

Praha - Vláda se tento týden zřejmě nebude zabývat snížením počtu provozovaných poboček České pošty. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) , který návrh nařízení vytvořil, totiž ještě nedokončil vypořádání připomínek z meziresortního řízení. Vyplývá to z aktuálních informací ministerstva vnitra a ČTÚ pro ČTK.

"Příští týden by měla návrh vypořádání připomínek projednávat Rada ČTÚ. Následně pak v rámci standardního legislativního procesu bude návrh vypořádání projednán s připomínkujícími subjekty. Poté je třeba ještě projednat návrh se zástupci Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí," řekla dnes ČTK mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

Návrh snižuje minimální počet poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900. Česká pošta by po schválení vládního nařízení měla zveřejnit seznam, které pošty zruší. Mělo by jít o pobočky ve větších obcích nad 2500 obyvatel, kde je více než jedna pošta. Maximální docházková vzdálenost na poštu by se měla zvýšit ze dvou na tři kilometry.

Rušením poboček chce pošta snížit ztrátu. Ta za loňský rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci. Součástí rušení pošt je i zrušení až 2269 pracovních pozic. Z nich je ale část neobsazená, proto pošťáků odejde výrazně méně. Podnik jim navíc bude nabízet rekvalifikace nebo jiná místa.

Zrušení poboček je jedním z prvních kroků chystané transformace České pošty. Během dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Celý proces má být hotový v roce 2025 a vyjde na víc než osm miliard Kč.