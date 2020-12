Vláda se sejde nad návrhem na další prodloužení nouzového stavu - video

Praha - Vláda dnes ráno na mimořádném jednání projedná návrh žádosti o prodloužení nouzového stavu, se kterou předstoupí před Poslaneckou sněmovnu v úterý. Bez prodloužení skončí nouzový stav, který umožňuje vymáhat opatření proti šíření koronaviru, k 23. prosinci. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) bude chtít požádat o dalších 30 dní.

Nouzový stav poslanci naposled prodloužili do 23. prosince na návrh komunistů, přičemž vláda žádala až do 11. ledna. "Předpokládám, že pan ministr Blatný požádá o 30 dní. Situace není dobrá, rostou čísla v nemocnicích," řekl ve středu Babiš s dovětkem, že je asi vyloučeno, že by se zlepšila dřív než za 30 dní. Blatný už dříve uvedl, že pro poslance chystá analýzu opatření, pro která by nebyl stav nouze potřebný, a naopak těch, pro která je nezbytný. Podle části opozice není třeba stav nouze prodlužovat, kritizuje, že vláda opatřeními diskriminuje některé obory a nepřijímá dostatečné kompenzace.

Nouzový stav na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát na celkem 66 dní. Tentokrát by měl trvat nejméně 79 dní.

rem mha