Vláda se s Lufthansou dohodla na několikamiliardové pomoci

Berlín - Letecká společnost Lufthansa se s německou vládou rámcově dohodla na několikamiliardové státní pomoci. S odkazem na zdroje z německé vlády to dnes uvedla agentura DPA. Lufthansa těžce doplácí na koronavirovou krizi, dohoda je podle zdrojů v rámci záchranného plánu, který připravila vláda. Ještě ji ale musí schválit řídící výbor německého státního fondu ekonomické stabilizace, řídící orgány Lufthansy a Evropská komise (EK).

Podle vládního plánu by největší letecká společnost v Německu měla od spolkové vlády získat podporu v objemu devíti miliard eur (245 miliard Kč). Německý stát by na jejím základě měl v Lufthanse získat 20procentní podíl. Neměl by tedy možnost blokovat důležitá firemní rozhodnutí.

Jednání mezi Lufthansou a německým státem trvají už týdny. Podnik zaměstnává asi 138.000 lidí a následkem koronavirové krize jsou v ohrožení pracovní místa desítek tisíc z nich.