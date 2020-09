Vláda se ráno chystá jednat o kurzarbeitu a ošetřovném

Praha - Vláda se dnes ráno mimořádně sejde, aby znovu jednala o kurzarbeitu. Na jeho nastavení se ve středu dohodly koaliční strany. Dnes by tak kabinet mohl novelu o zaměstnanosti s kurzarbeitovými pravidly schválit. Jednat by měl také o ošetřovném v době karantény či dálkové výuky.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci při ekonomických potížích. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Podle plánu má opatření od listopadu navázat na dočasný program Antivirus s příspěvky na mzdy.

Podle dohody koaličních stran by kurzarbeit musela povolit vláda. Přikročila by k němu při vážném ohrožení ekonomiky či odvětví. Pracovník by mohl doma zůstat jeden až čtyři dny v týdnu, a to až rok. Dostával by od státu 70 procent čistého, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy. Firma by hradila sociální odvody i za neodpracované hodiny, a to ze 70 procent hrubého. Zdravotní pojištění by se platilo z běžného plného výdělku. Odboráři a zaměstnavatelé s nastavením nesouhlasí.

Ministerstvo práce také navrhuje, aby se ošetřovné vyplácelo po celou dobu karantény či výuky na dálku na děti do 13 let. Nyní se poskytuje zaměstnancům z nemocenského pojištění 60 procent základu příjmu na děti do deseti let po devět dnů, samoživitelkám a samoživitelům na školáky do 16 let pak až 16 dnů. Politici ANO dosud uváděli, že úprava není potřeba, když karanténa trvá deset dnů a školy se plošně nezavírají. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) kvůli šíření covidu-19 a omezování provozu škol změna nutná je.