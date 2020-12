Vláda se nedohodla na zvýšení přídavků na děti

Praha - Vláda se ani dnes nedohodla na návrhu na zvýšení přídavků na děti. Jednání o novele o sociální podpoře, která má výši dávky a pravdila jejího vyplácení upravit, kabinet přerušil. Vyplývá to z výsledků dnešního jednání, které zveřejnil úřad vlády na webu. Kabinet projednával zvýšení dávky už několikrát. Shoda byla už dřív na přidání o 26 procent, ale ne na tom, kolik dětí by mělo peníze od státu dostávat. Zatímco ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhovala okruh rodin rozšířit, podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) měly podmínky zůstat stejné jako dosud.

Ministryně práce po jednání vlády ČTK sdělila, že dnešní výsledek nebude komentovat. Podle ní to neprospívá nalezení dohody.

Přídavky nyní pobírají rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Peníze od státu tak má asi 240.000 dětí. Maláčová ČTK před pár dny řekla, že kabinet by měl dnes návrh novely schválit a potvrdit by měl verzi, na které se před nedávnem dohodli premiér Andrej Babiš (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD). Přídavek by se zvedl o 26 procent a dosáhnout by na něj měly domácnosti s příjmem do trojnásobku životního minima. Podporu by tak dostávalo zhruba o 100.000 dětí víc. Roční výdaje by vzrostly z asi 2,3 miliardy korun o 1,7 miliardy.

Přídavky nyní činí pro děti do šesti let 500 korun, pro děti od šesti do 15 let 610 korun a pro studenty od 15 do 26 let 700 korun. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely by se nově mělo podle věku dítěte poskytovat 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak zase bylo o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun.

Kabinet plánoval zvýšení přídavků původně od ledna. Maláčová už dřív řekla, že tento termín se stihnout už nedá. Novelu totiž musí schválit i Parlament a podepsat prezident. Dávka by se tak mohla upravit od dubna.

Navrhovaný zákon nejdřív obsahoval tři verze příjmové hranice. Vedle trojnásobku minima to byl také 3,4 či 3,6násobek. Znamenalo by to, že by na dávku dosáhlo o 250.000 či 350.000 dětí víc. Navíc by tak bylo potřeba 3,6 či 4,9 miliardy korun. Schillerová to odmítla, prosazovala dosavadní příjmovou hranici 2,7násobku minima.

Zvýšení přídavků doporučovali někteří ekonomové či sociologové jako pomoc rodinám s nižším příjmem v koronavirové krizi. Členové vlády záměr zmínili poprvé v červnu. V září při vyjednávání o rozpočtu Maláčová požadovala na přídavky o 4,5 miliardy víc. Šéfka státní pokladny tehdy řekla, že není možné částku zahrnout do rozpočtových výdajů, protože novela ještě neplatí. O sumě byla ale ochotná jednat. Maláčová návrh zákona předložila v polovině října. Už před víc než dvěma týdny po několika jednáních avizovala, že vláda na svém dalším zasedání zvýšení přídavků schválí. Po tehdejším jednání pak ohlásila, že se tak nestalo a shoda se nenašla.