Vláda se na mimořádném jednání opět zabývá situací na Ukrajině

Praha - Situací na Ukrajině se znovu zabývají ministři na mimořádném jednání vlády. Svoláno bylo do Strakovy akademie na 20:30. Kabinet bude probírat aktuální situaci na Ukrajině, podle zdrojů ČTK by měl řešit pravidla pro život uprchlíků v Česku. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes v Bruselu zopakoval, že česká víza pro Ukrajince budou platit rok s možností prodloužení. Stejně tomu má být v celé EU. Systém hmotné pomoci připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle středečního vyjádření ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by se mohla v brzké době zavést jednotná dávka. Vyplácela by se na osobu a měsíc.

Rozhodnout by měla vláda zřejmě i o daru, o kterém jedná od neděle ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se zástupci českých zbrojovek. Ve středu večer uvedla, že by o něm měla vláda rozhodnout do konce týdne.

Před zahájením jednání okomentuje ve Strakově akademii premiér Petr Fiala (ODS) svoji schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. V Lánech s ním jedná od 18:00, mimo jiné o možnosti povolit zájemcům účastnit se osobně bojů za Ukrajinu.

Ve středu vláda rozhodla, že Česko Ukrajině daruje zdravotnický materiál z armádních zásob za zhruba 21 milionů korun. Dosud na Ukrajinu ministerstvo poslalo vojenský materiál za více než 600 milionů korun. O další pomoci jednala Černochová se zbrojaři v neděli. Zástupci firem jí tehdy sdělili, že odvětví je připraveno maximálně navýšit a využít své kapacity. O další možné pomoci Černochová jedná také s armádou.

Ministerstvo obrany ve středu potvrdilo, že v poslední dodávce vojenského materiálu na Ukrajinu směřovalo 160 protiletadlových raket za 38,5 milionu korun. V prvních dnech ruského útoku na ukrajinského území rozhodla vláda koncem minulého týdne o darování 4000 dělostřeleckých granátů za 36,6 milionu korun a tisíců pušek a pistolí s miliony nábojů za 188 milionů korun.

Další vojenský materiál míří na Ukrajinu díky finanční sbírce, kterou vyhlásila ukrajinská ambasáda. Lidé mohou přispívat na účet 304452700/0300. Lidé, firmy a organizace od soboty poslali na účet 316 milionů korun.