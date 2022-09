Vláda se dnes vrátí k návrhu státního rozpočtu na příští rok

Praha - K návrhu státního rozpočtu na příští rok se na dnešním zasedání vrátí vláda Petra Fialy (ODS). Schválit plán, který zatím počítá se schodkem 270 miliard korun, mohou ministři dnes, ale také až příští týden. Na programu kabinetu je i nařízení, podle něhož by měly od října vzrůst tzv. normativní náklady, které představují strop pro výpočet dávek na bydlení.

Projednávat rozpočet s navrhovanými příjmy 1,749 bilionu korun a výdaji 2,019 bilionu začala vláda před týdnem. Návrh však nepočítá například s náklady na vládní rozhodnutí z minulého týdne o zastropování cen silové elektřiny a plynu. Ministři počítají se změnami ve výdajích i příjmech, poslancům musí návrh poslat do konce září. Fiala minulý týden uvedl, že deficit by se neměl zvýšit.

Normativní náklady, které představují strop pro výpočet dávek na bydlení, by se mohly od října kvůli zdražování energií zvednout o 2000 až 4500 korun. Podle počtu členů domácnosti a velikosti bydliště by mohly růst o 11 až 68 procent. Nejvíc by se měly zvýšit samotným lidem či dvojicím v nájmu. Podle odhadů ministerstva práce by se výdaje na příspěvky po úpravě mohly pro letošek zvýšit o 400 milionů korun.

Za nadbytečný a problematický zřejmě označí vláda návrh poslanců opozičního hnutí ANO, podle kterého by nový ředitel zpravodajských služeb musel nastupovat do funkce s prověrkou na nejvyšší stupeň přísně tajné od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Souhlasné stanovisko naopak zřejmě vláda zaujme k novele zákona o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury, kterou ve Sněmovně předložil premiér Fiala spolu s dalšími koaličními a opozičními politiky.

Kabinet se po dvou týdnech má vrátit i k návrhu, který stanovuje hodnoty takzvaného vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, a určuje tedy přiměřenost zisku obnovitelných zdrojů. Zabývat by se měl i úpravou tzv. systemizace, podle které se řídí počty služebních a pracovních míst v úřadech a struktura jejich oddělení.