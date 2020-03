Vláda se dnes ráno sejde kvůli boji s koronavirem

Praha - Vláda se dnes ráno opět sejde na mimořádném zasedání kvůli boji s koronavirem. Česko má podle údajů z úterka celkem 434 případů nákazy novým koronavirem. Od pondělního večera přibylo 90 případů. ČTK bude dnes vysílat živé video z TK po zasedání vlády. Kabinet bude jednat od 09:00.

Zatímco tři lidé se již z nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem plně vyléčili, tři jiní nakažení jsou podle informací vlády z úterního odpoledne ve velmi vážném až kritickém stavu. Největší počet nakažených zůstává v Praze, kde je lidí s koronavirem 154. Dnes tak bylo v Praze potvrzeno 38 nových případů.

Druhý největší počet nakažených je ve Středočeském kraji, a to 48. V dalších pěti krajích je mezi dvěma až čtyřmi desítkami případů. Více než polovina lidí s pozitivním testem na koronavirus se nakazila v Česku a zhruba 49 procent v cizině. Většina lidí, které virus napadl v zahraničí, se nakazila v Itálii.

Jen velmi malý podíl nakažených tvoří děti. Ve věkové skupině do 14 let jsou v Česku přibližně tři desítky případů nákazy koronavirem. Podobný počet nakažených je mezi mládeží ve věku od 15 do 24 let. Asi třetina nakažených je podle údajů ministerstva zdravotnictví ve věku 25 až 44 let a zhruba polovina ve věku nad 45 let.

V Česku se nákaza koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli šíření koronaviru platí v republice nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Situaci bude vláda řešit znovu i ve čtvrtek.