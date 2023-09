Vláda se chystá schválit nařízení o valorizaci penzí, v lednu mají růst o 360 Kč

Praha - Vláda se chystá ve středu rozhodnout o pravidelném lednovém zvýšení důchodů. Schvalovat by měla nařízení, které valorizaci upravuje. Vyplývá to z dodatku k programu vládního jednání. Podle chystaného nařízení by se měly starobní, invalidní a pozůstalostní penze od ledna zvýšit o 360 korun. Přidání by mělo být pro všechny stejné.

Starobní penze od sociální správy pobírá 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody dalších 479.000. Průměrný starobní důchod činil na konci června 20.233 korun. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí i systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra. Jejich průměrné starobní důchody jsou o pár tisíc vyšší.

"Navrhované zvýšení důchodů se na výši starobního důchodu vypláceného v průměrné výši v červnu 2023 projeví zvýšením o 360 korun na 20.635 korun," uvedlo ministerstvo práce v podkladech.

Nařízení o zvýšení penzí musí vláda schválit do konce září. Důchodová novela, která valorizace zpomaluje, začne platit od října. Kabinet tak bude rozhodovat podle nynějších pravidel. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden zopakoval, že přidávaná částka bude podle dosavadního i nového výpočtu stejná. Zohlední se jako dosud růst životních nákladů důchodců. Od října by se v přidání odrazila třetina růstu reálných mezd a do konce září polovina, výdělky ale v Česku teď reálně nerostou. Do valorizace se tak nepromítnou.

Penze se skládá ze solidární pevné části a ze zásluhového procentního dílu podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělku a počtu dětí. Solidární výměra musí odpovídat desetině průměrné mzdy. Podle toho se rozpočítává i přidávaná částka. Průměrná mzda má pro příští rok podle ministerstva práce činit 43.967 korun. Solidární díl se tak musí dostat na 4400 korun z letošních 4040 korun. Zvednout se tedy musí o 360 korun. To je růst o 1,8 procenta. Cenový přírůstek za sledované období činil teď 1,3 procenta. U průměrného starobního důchodu by to znamenalo navýšení asi o 264 korun.

Solidární díl by měl po lednové valorizaci odpovídat 21,3 procenta průměrné starobní penze. Teď je to 20,7 procenta. Průměrná penze by měla představovat 56,8 procenta průměrné čisté mzdy a 44,9 procenta hrubého výdělku.

Jurečka minulý týden řekl, že přidání zvedne příští rok výdaje o 12,3 miliardy korun. Ministerstvo v podkladech k nařízení poznamenalo, že peníze na valorizaci má už v navrhovaném rozpočtu.

Od ledna by se podle návrhu dalšího nařízení měly také zvýšit zvláštní příspěvky k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Vzrůst by měly o 5,2 procenta. Pro vězněné či odbojáře by měl příspěvek činit nově 2816 korun místo dosavadních 2676 korun měsíčně, pro pozůstalé 1408 korun místo 1338 korun.

Příspěvek pobírá asi 7000 lidí. Výdaje by měly příští rok dosahovat asi 4,2 milionu korun.