Vláda se chystá podle Maláčové schválit zákon o jeslích

Praha - Vláda se chystá v pondělí schválit novelu o dětských skupinách. Od července 2024 by je měly nahradit jesle. Nově by měly vznikat hlavně v mateřských školách. Dohodli se na tom dnes zástupci vládní koalice. Na tiskové konferenci to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle plánu by zákon měl začít platit od pololetí příštího roku.

"Dětské skupiny, které existují - a je jich zhruba tisíc, necháme doběhnout s tříletou přechodnou dobou, jak co se týká normativu na financování, tak názvem. Nicméně k 1. 7. 2024 už by se všechna tato předškolní zařízení měla jmenovat jesle," uvedla Maláčová.

Česko patří v EU ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Chybějící místa ve školkách měly zajistit dětské skupiny. Ty se platí hlavně z peněz EU. Jejich čerpání ale skončí v polovině roku 2022.

"Nastavíme systémové financování ze státního rozpočtu v ideálním případě předfinancované z evropských zdrojů. To bude pak věcí jednání s Evropskou komisí," uvedla ministryně. Podle chystané novely by stát přispíval na místo v jeslích jen dětem do čtyř let, jejichž rodiče pracují, studují, hledají si místo či podnikají. Ministerstvo práce v podkladech k zákonu navrhuje 7500 korun, nebo 5000 korun. Nynější příspěvek na dítě z fondů EU činí 9800 korun měsíčně.

Pravidla pro jesle by byla přísnější než pro dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti. Byly by do poloviny roku 2024 pro děti od půl roku do nástupu do školy, pak už jen do čtyř let. "Chceme také, aby jesle vznikaly jako houby po dešti zejména při mateřských školách, aby se vyřešil problém, že děti pod tři roky budou v jeslích a od tří let pak ve vzdělávacím zařízení, to je mateřská školka," řekla Maláčová.

Komunisté, kteří vládu podporují, mají od počátku k dětským skupinám výhrady. V polovině června poslankyně KSČM a ANO uvedly, že se dohodly se členy vlády na tom, že by místo přeměny skupin na jesle měly vznikat jeslové třídy v mateřských školách.

Novelu o dětských skupinách předložilo ministerstvo práce už v říjnu 2018. Navrhovalo tehdy pro dětské skupiny státní příspěvky nejen na provoz, ale i na vznik zařízení. Podpora na vybudování z normy, která se několikrát přepracovávala, vypadla. Ve verzi novely z loňského září resort přišel s přejmenováním skupin na jesle. Snížila se také měsíční částka na místo pro dítě ze 7500 na 5000 korun. V podkladech k poslední verzi zákona jsou obě sumy.

Ministerstvo spočítalo, že by stát ročně na nynějších asi 15.000 míst v jeslích a mikrojeslích na příspěvcích ve výši 7500 korun vydal 1,38 miliardy. Pokud by příspěvek činil 5000 korun, bylo by to 922,8 milionu. Na odvodech a daních od rodičů by ale rozpočet získal 1,57 miliardy. Pokud by se zařízení rozšířila a byla pro 23.800 dětí, výdaje by s vyšším příspěvkem činily 2,24 miliardy a s nižším 1,49 miliardy. Rodiče by státu odvedli na pojistném a daních ale 2,57 miliardy.

Podle analýzy ministerstva práce v mateřských školách, dětských skupinách či mikrojeslích chybí zhruba 20.000 míst pro děti do tří let. Opatrování se tak nedaří zajistit třem z deseti děvčat a chlapců v tomto věku, pro které by ho rodiče potřebovali. Od tří let je nárok na školku.