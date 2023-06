Vláda se chce příští rok dostat k deficitu 270 miliard Kč

Praha - Vláda by se chtěla v příštím roce dostat k deficitu 270 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), podle kterého to byl výsledek debaty o výdajových rámcích. Samotný rozpočet vláda podle něj dnes neprojednávala.

Vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil, že vláda se chce rozpočtem na příští rok zabývat, až se sejde v plném složení. Projednat by ho tedy měla příští týden.

Letos je schválený rozpočet se schodkem 295 miliard korun. ke konci května schodek činil 271,4 miliardy korun.