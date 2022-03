Vláda se bude zabývat uprchlíky z Ukrajiny, respirátory či cenami energií

Praha - Především opatřeními souvisejícími s děním na Ukrajině a s migrační vlnou z Ukrajiny do Česka se bude na dnešním zasedání zabývat vláda. Kabinet dostane i návrh ministerstva zdravotnictví zrušit od 14. března povinnost nosit respirátory všude s výjimkou hromadné dopravy, zdravotnických a sociálních zařízení. Probírat by měl i možné kroky proti prudkému zdražování energií či paliv. Ministři mají na programu také předlohu, která má ke konci roku ukončit elektronickou evidenci tržeb (EET).

Kabinet minulý týden připravil plán předpisů, které chce přijmout kvůli následkům ruské invaze na Ukrajinu. Například vnitro tak dnes předkládá novelu o mimořádné ochraně uprchlíků podle dohody ministrů vnitra EU. Další předlohy související s uprchlíky se zabývají sociálními otázkami či zvláštními pravidly v oblasti školství. Ze tří dnů na 30 by se pak měla prodloužit lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny na cizinecké policii.

Ministerstvo financí navrhuje, aby bylo možné z daní odečíst i dary poskytnuté přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Je pravděpodobné, že u některých předloh bude vláda usilovat o zrychlené projednání ve Sněmovně. Kabinet by měl projednat i plán na nákup až 200 milionů krychlových metrů plynu za 8,5 miliardy korun do rezervy pro případ, že by přestal proudit plyn z Ruska.

Zabývat by se měla vláda i vysláním vojáků na Slovensko v rámci posílení alianční přítomnosti ve východních zemích NATO a v souvislosti s ukrajinskou migrací. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) již dříve avizovala, že Česko na Slovensko pošle do společného uskupení s dalšími zeměmi 400 vojáků. Zároveň by vláda měla odsouhlasit vyslání vojáků, kteří na Slovensku staví tábor pro uprchlíky. Do země odjeli v pondělí, zatím tam působí v rámci společného cvičení.

Opět zmírnit by se měla opatření proti šíření covidu-19. Podle návrhu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví by od pondělí mělo být nošení respirátorů povinné jen v hromadné dopravě, zdravotnických a sociálních zařízení. Nyní jsou povinné respirátory ve veřejných vnitřních prostorech včetně pracovišť a v hromadné dopravě.

Vláda projedná i to, co by mohla udělat proti zdražování energií, paliv a dalších surovin. Ve hře jsou podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) například stanovení nejvyšších možných cen, úpravy DPH a spotřebních daní u klíčových produktů nebo nastavení nových slev na poplatníka. Se zastropováním cen paliv, které podporuje například opoziční ANO, nesouhlasí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Varoval před tím i premiér Petr Fiala (ODS).