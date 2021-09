Vláda se bude zabývat státním rozpočtem na příští rok

Praha - Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 376,6 miliardy korun projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři se budou zabývat také dalším rozvolněním protipandemických opatření pro školy nebo návrhem na zavedení krizového ošetřovného pro případ lokálního uzavírání škol kvůli epidemii. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce navrhnout i personální pomoc Maďarsku při zajištění jeho hranic. Sociální demokracie plánuje předložit i návrh na růst minimální mzdy, na kterém ale není shoda v koalici ani v rámci tripartity.

Příjmy rozpočtu ministerstvo financí naplánovalo na 1543,3 miliardy korun a výdaje na 1919,9 miliardy korun. Sněmovna v současném složení rozpočet už zcela jistě neschválí, vláda tak bude muset po volbách rozpočet znovu projednat a předložit nové dolní komoře. Před schválením rozpočtu bude muset vláda ještě rozhodnout, zda a o kolik navýší příští rok platy státních zaměstnanců. ANO navrhuje nárůst o inflaci, ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) trvá na navýšení o 3000 korun. Ministři za ANO chtějí navrhnout růst o 1400 korun.

Maláčová minulý týden oznámila, že předloží vládě návrh na krizové ošetřovné. Dávka by se měla zvýšit ze 60 na 80 procent základu výdělku a vyplácela by se po celou dobu nařízené karantény. Kabinetu předá i návrh na navýšení minimální mzdy od ledna z nynějších 15.200 na 18.000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) k návrhu řekla, že je "mimo debatu". Otázkou podle ní je, zda premiér nerozhodne přenechat debatu o růstu minimální mzdy až nové vládě.

Tématem bude i další rozvolnění opatření, která vláda přijala kvůli šíření covidu-19. Týkat by se měla zejména žáků a studentů, kteří by se nejspíš nově nemuseli kvůli školám v přírodě, návštěvě zoo, zájmových kroužků či divadla prokazovat bezinfekčností, pokud budou z jedné třídy nebo z neměnného kolektivu. Uvedl to o víkendu server Seznam Zprávy.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dnes vládním kolegům předloží podrobnosti o nákupu protiletadlového kompletu za 13,7 miliardy korun. Pokud vůči tendru nebude mít vláda připomínky, ještě do voleb by měla být podepsána smlouva. Čtyři baterie protiletadlového kompletu SPYDER do Česka dodá izraelská firma Rafael.