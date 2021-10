Vláda se bude zabývat protikoronavirovými opatřeními

Praha - Vláda se ve středu bude zabývat protikoronavirovými opatřeními, předcházet jí bude jednání integrovaného centrálního řídícího týmu. ČTK to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zástupce rodící se koalice Spolu a STAN a Pirátů Vlastimil Válek (TOP 09) podle něj nereagoval na výzvu, aby se k navrhovaným změnám vyjádřil. Epidemie v Česku sílí, v pondělí přibylo nakažených skoro dvakrát víc než o týden dříve. Podle Babiše je třeba apelovat na neočkované, aby se očkovat dali.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkami. Určitě to budou děti do 12 let, zřejmě i lidé se zahájeným očkováním. Naopak mírnější by mohly být podmínky pro karanténu po kontaktu s nakaženým. Po týdnu ji bude možné ukončit negativním testem.

V pondělí byl v Česku zaznamenán nejvyšší denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 od konce dubna a šíření nemoci prudce zrychlilo. Přibylo 2521 nakažených koronavirem, což je skoro dvakrát více než za předchozí pondělí. Výrazně stoupají i počty hospitalizovaných a množství úmrtí nemocných. V nemocnicích je 544 lidí s covidem-19, tedy nejvíce od konce května. Zemřelých lidí s covidem-19 bylo jen za poslední týden 54, což je o deset více než za celé září.