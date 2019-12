Vláda se bude zabývat novelou zákoníku práce i dávkami na bydlení

Praha - O zavedení sdílených míst, nových pravidlech dovolené či o podmínkách vysílání pracovníků do zemí Evropské unie dnes bude jednat vláda. Zabývat se bude také návrhem ministerstva spravedlnosti na změnu podoby kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory. Kabinet projedná i vládní nařízení, kterým by se mohly od ledna mírně zvýšit dávky na bydlení. Na programu jednání je také deset poslaneckých návrhů či aktualizovaný Národní program snižování emisí ČR, který obsahuje šest dodatečných opatření za zhruba 22 miliard korun.

Podle novely zákoníku práce by sdílená místa měla mít v Česku jasná pravidla od roku 2021. O jednu pozici by se dělilo víc pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. Změnit by se mělo i započítávání dovolené. Ta by se neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou. Odrazily by se v ní tak snížené úvazky. Na podobě kodexu se dohodli zástupci vládních stran, odboráři a zaměstnavatelé.

Dávky na bydlení by se mohly od ledna mírně zvýšit. Takzvané normativní náklady na bydlení, z nichž se pomoc potřebným od státu vypočítává, by se měly kvůli růstu cen nájmů, energií a paliv zvednout. Ministerstvo práce odhaduje, že by navýšení normativů mohlo znamenat pro příští rok 335 milionů korun na dávky navíc.

Ministerstvo spravedlnosti prosazuje odlišné složení kárných senátů a také možnost podat odvolání. Kárné žaloby by tak projednávaly senáty u vrchních soudů, případná odvolání pak Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud v senátech složených výhradě ze soudců. V současnosti rozhodují o kárných žalobách šestičlenné senáty u Nejvyššího správního soudu a proti jejich závěrům se není možné odvolat.

Vláda zřejmě odmítne návrhy poslanců SPD na zrušení daně z nabytí nemovitosti a na zpřísnění poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Nesouhlasné stanovisko patrně dá také k návrhu opozičního hnutí STAN na zpřísnění podmínek práce zprostředkovatelů obchodu s energiemi, neboť vlastní řešení připravuje ministerstvo průmyslu.

Podpořit by kabinet naopak mohl poslaneckou novelu, podle které by soudy nepřerušovaly automaticky výkon trestu těhotným ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku, které byly odsouzeny za zvlášť závažný zločin. Neutrální by vláda mohla být k lidoveckému návrhu, který by měl srovnat váhu všech hlasů odevzdaných ve volbách do Sněmovny, nebo k poslanecké novele, podle které by projednávání většiny mezinárodních smluv mohlo být ve Sněmovně rychlejší. Zjednodušeně by poslanci mohli probírat rovněž některé zprávy.