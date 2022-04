Vláda se bude zabývat modelem pomoci rodinám a postiženým

Praha - Vláda bude ve středu jednat o podpoře rodin s dětmi a postižených v době zdražování. Na tiskové konferenci koaličních stran ve Sněmovně to uvedl předseda lidovecké frakce Marek Výborný. Zmínil rodičovský příspěvek, slevu na poplatníka a daňový bonus. Debatu o formě pomoci podle něho koalice zatím neuzavřela, co nejefektivnější model hledají experti ministerstva práce a sociálních věcí. O tom, že by téma mělo zaznít na schůzi kabinetu, informoval Výborného podle jeho slov ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Téma je v tuto chvíli podle Výborného "jednak v režimu jednání v rámci koalice, jednak vlády". "Experti ministerstva práce a sociálních věcí hledají model, který by konkrétně pomohl rodičům rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením, všechny ty segmenty vnímáme jako potřebné," uvedl. Cesty, jak těmto skupinám obyvatel pomoci, jsou podle Výborného různé, zmínil slevu na poplatníka, daňový bonus a rodičovský příspěvek. "Je třeba to propočítat, aby pomoc byla smysluplná, efektivní," uvedl. Konkrétnější odpovědi by podle něj mohly zaznít po středečním jednání kabinetu.

Jurečka návrhy zatím nepřiblížil. Řekl, že po seniorech jsou další ohroženou skupinou rodiče s dětmi, a to hlavně samoživitelky a samoživitelé. "Vidím tady dva nástroje, které můžeme buď zkombinovat, nebo je využít i separátně, a to je daňová sleva nebo nějaký benefit, který umíme poskytnout a zacílit především na děti v domácnostech, nebo je to případně otázka zvýšené rodičovské," řekl ministr práce před pár dny ČTK.

V úterý Jurečka zmínil případnou mimořádnou jednorázovou dávku. Bonus 400 až 800 korun pro domácnosti kvůli zdražování energií navrhli v březnu Piráti. Ministr už dřív mluvil také o příspěvku na mobilitu pro postižené.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v neděli v televizní debatě uvedl, že by vláda letos ještě jednou kvůli inflaci mohla zvýšit životní minimum, podle něhož se stanovuje nárok na některé dávky či jejich výše. Minimum se zvedlo od dubna o deset procent a pro samotného dospělého je 4250 korun, růst cen za sledované období byl ale vyšší. Podle zákona může vláda životní minimum zvýšit v řádném termínu od ledna, pokud za sledovanou dobu náklady na výživu a základní osobní potřeby vzrostou nejméně o pět procent. Částky může ale navýšit i mimořádně.

Rodičovská činí 300.000 korun. Naposledy se zvedla od ledna 2020, a to o 80.000 korun. V roce 2019 před zvýšením roční výdaje dosáhly 24,5 miliardy, loni při menším počtu vyplacených dávek 35,4 miliardy korun.

Příspěvek na mobilitu je pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P. Činí 550 korun měsíčně. Naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Loni se na něm vyplatilo 1,7 miliardy. Daňová sleva na poplatníka je pro letošek 30.840 korun. Na první dítě by to mělo být 15.204 korun, na druhé 22.320 korun a na třetí a další pak 27.840 korun. U postižených dětí jsou slevy vyšší.

Premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu na sjezdu KDU-ČSL uvedl, že kabinet musí důstojně zvládnout uprchlickou vlnu a pomoc občanům, kteří inflaci sami nezvládají. Už dřív členové vlády zmiňovali, že kabinet se kloní k cílené podpoře potřebných, ne k plošným krokům.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela podle vicepremiéra Víta Rakušana (oba STAN) zkraje příštího týdne přijde s komplexním návrhem a informacemi, jak lidem pomoci vzhledem k vysokým cenám energií. Na konci března Síkela oznámil, že ministři připravili balíček opatření kvůli zdražení energií, který obsahuje 13 kroků pro domácnosti, firmy i zvýšení energetické bezpečnosti ČR.

Inflace v březnu zrychlila meziroční růst na 12,7 procenta z únorových 11,1 procenta. Je tak nejvyšší od května 1998, kdy dosáhla 13 procent. Nejvýrazněji zdražily pohonné hmoty, které byly v březnu o polovinu dražší než před rokem. Dál rostly i ceny energií. Česká republika má třetí nejvyšší inflaci v EU.

Vláda ve středu projedná Konvergenční program, základní dokument k přijetí eura

Vláda bude ve středu schvalovat Konvergenční program, což je základní dokument země pro přijetí eura. Každoročně popisuje rozpočtovou strategii vlády a plánovaný vývoj veřejných financí v následujících letech. Na počátku dubna ministerstvo financí v nové prognóze oznámilo, že počítá letos s poklesem schodku veřejných financí na 4,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 5,9 procenta. Schodek by měl přitom klesat i v dalších letech až na 2,7 procenta HDP v roce 2025, pod tři procenta by se měl dostat o rok dříve.

Zadlužení veřejných financí by pak mělo podle odhadů MF v prognóze stoupnout ke konci letošního roku na 42,7 procenta HDP z loňských 41,9 procenta. Do roku 2025 by zadlužení mělo stoupnout na 45,4 procenta.

Pravidla EU za normálních okolností vyžadují deficit pod třemi procenty HDP a dluh pod 60 procenty HDP. Evropská komise ale předloni v březnu v zájmu podpory ekonomik zasažených protipandemickými opatřeními platnost pravidel pozastavila a jejich návrat loni ohlásila až na začátek roku 2023.

Ohledně konsolidace veřejných financí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve uvedl, že na ni nechce i přes aktuální ekonomický vývoj rezignovat. "Čísla ve strategii financování dluhu, která počítají příští rok se snížením schodku rozpočtu na 270 miliard korun a o rok později na 250 miliard korun, jsou ale nyní poměrně ambiciózní s ohledem na současnou situaci. Na druhou stranu, kdyby nebyla válka na Ukrajině, určitě bych chtěl ještě nižší schodky," uvedl před několika týdny.

Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Již dříve Stanjura uvedl, že vzhledem k současné situaci neví, zda se podaří udržet letošní deficit rozpočtu pod 300 miliardami Kč.

Samotné přijetí eura však není v ČR na pořadu dne. Kabinet Petra Fialy (ODS) sice deklaruje snahu splnit podmínky pro přijetí jednotné evropské měny, samotné přijetí eura ale podle dřívějšího vyjádření zástupců vládní koalice zatím neplánuje. Přijetí společné evropské měny je podle nich spíše až otázkou pro další vládu.