Vláda schválila zvýšení schodku rozpočtu 320 na 500 mld. Kč

Praha - Vláda dnes schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu z 320 na 500 miliard korun. Návrh počítá nově s dopady daňových změn platných od počátku roku. V České televizi to oznámila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Změnu rozpočtu navrhne ministryně schválit ve stavu legislativní nouze. Schodek 500 mld. Kč je podle ekonomů neopodstatněný. Situaci i odhadům by odpovídal schodek kolem 400 mld. Kč.

Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle návrhu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun. Příjmy by tak měly být proti schválenému rozpočtu nižší o 102,7 miliardy korun a výdaje vyšší o 77,3 miliardy korun.

Změny daní v podobě zrušení superhrubé mzdy, snížení zdanění, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 korun a změně rozpočtového určení daní povedou podle dnešních informací ministerstva financí k poklesu příjmu rozpočtu o 89,5 miliardy korun. Příjmy také negativně ovlivní výplata nového kompenzačního bonusu, která přijde státní rozpočet v únoru a březnu podle ministerstva na 18 miliard korun.

Za celý loňský rok ovlivněný dopady pandemie skončil státní rozpočet v rekordním schodku 367,4 miliardy korun. Rozpočet na loňský rok, který schválila Sněmovna, počítal s deficitem 500 miliard korun, poslanci ho na návrh vlády třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie koronaviru z původních 40 miliard korun.

Za první měsíc roku skončilo hospodaření státního rozpočtu ve schodku 31,5 miliardy korun. Šlo o nejvyšší lednový schodek od vzniku ČR.

(mld. Kč) Zákon o SR na rok 2021 Novela zákona o SR na rok 2021 Příjmy 1488,3 1385,6 Výdaje 1808,3 1885,6 Saldo -320 -500

Zdroj: MF

Analytici: Schodek rozpočtu 500 miliard Kč je neopodstatněný

Navrhovaný schodek letošního státního rozpočtu 500 miliard korun považují ekonomové oslovení ČTK za neopodstatněný. Současná ekonomická situace a nejnovější odhady vývoje ekonomiky by podle nich ospravedlňovaly schodek kolem 400 miliard korun. Analytici se tak domnívají, že stejně jako loni si ministerstvo financí vytváří rezervu pro případ zhoršení vývoje kvůli pandemii. Zároveň se ale někteří kvůli tomu obávají, že na rozdíl od loňského roku, kdy vláda celý schválený schodek nevyčerpala, by vláda kvůli podzimním volbám mohla být v pokušení tentokrát celý schodek utratit, a to i když to nebude potřeba.

"Výše navrhovaného schodku je absurdní. Absolutně neodpovídá tomu, co jsme se o ekonomice dozvěděli od doby schválení původního schodku. Ekonomika je v lepším stavu, než ministerstvo předpokládalo při sestavování rozpočtu. Pro započtení prosincových daňových úprav by teď logicky mělo žádat nižší navýšení, než předpokládalo tehdy," uvedl analytik Petr Bartoň z Natlandu. Podle něj tak nezbývá než doufat, že ministerstvo schodek nakonec nevyčerpá, jako jej nevyčerpalo v roce loňském. "Ten však nebyl volební, letos může být takovýto neodůvodnitelný schodek příliš lákavým pokušením," dodal.

Bartoň v této souvislosti v nadsázce poznamenal, že za této situace je prostor pro alespoň jednu státní úsporu, a to zrušit makroekonomické predikce ministerstva, protože se zjevně nijak neodrážejí v jeho plánech.

"Jde o číslo, které trh patrně překvapí, jelikož původní schodek ve výši 320 miliard korun po zohlednění daňového balíčku naznačoval, že by se letošní návrh deficitu mohl pohybovat kolem 400 miliard korun," uvedl k výši schodku hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Vyšší hodnota tak podle něj nasvědčuje tomu, že se rozpočet vytváří opět s relativně vysokou rezervou pro případ nečekaného vývoje epidemické situace.

"Návrh na zvýšení schodku na 500 miliard považuji za naprosto neadekvátní. Zvýšení schodku není podložené změnou makroekonomických předpokladů, které vycházejí z čerstvé predikce MF, kterou označil Výbor pro rozpočtové prognózy za realistickou," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podle něj tak ministerstvo financí žádá Poslaneckou sněmovnu o bianco šek na 100 miliard korun. "Jsem zvědavý, které strany ve Sněmovně na tento návrh kývnou při vědomí, že znamená zadlužení každého občana této země v letošním roce dalšími 10.000 korunami nad rámec již uvažovaných 40.000 korun," dodal.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil, že vláda již na konci loňska měla realisticky navrhovat schodek nikoli 320, ale až 450 miliard korun. "To, že nyní sumu 'zaokrouhluje' na 500 miliard, odpovídá tomu, že udržuje podobnou taktiku jako loni. Vytváří si totiž polštář. Výsledný schodek nakonec zřejmě nebude půlbilionový, jde spíše jen o jeho nyní nejvyšší myslitelnou maximální horní mez," uvedl. Schodek tak nakonec odhaduje na 420 až 450 miliard korun. "To ovšem znamená, že bude vyšší než loni, a tedy nejvyšší v historii," dodal.