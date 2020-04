Vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu

Praha - Vláda dnes schválila materiál ministerstva zdravotnictví, na základě kterého požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Na dotaz ČTK to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ve čtvrtek vládní představitelé uvedli, že chtějí prodloužení nouzového stavu do 25. května, aby bylo možné zachovat restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Nyní platí nouzový stav do 30. dubna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden uvedl, že si další pokračování nouzového stavu nepřeje, naopak Hamáček apeloval na jeho zachování. Poté, co ve čtvrtek Městský soud v Praze zrušil mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví jako nezákonná a uvedl, že je vláda měla přijmout podle krizového zákona, se kabinet shodl na tom, že o prodloužení nouzového stavu požádá. Pro dnešní jednání vlády ministerstvo zdravotnictví připravilo materiál, na jehož základě kabinet žádost do Sněmovny předloží.

Podle Babiše o prodloužení nouzového stavu dnes vláda nedebatovala, protože věc za ministry rozhodl soud. "Už jsem podepsal žádost na Sněmovnu, aby projednala naši žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května," řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. K 25. květnu by se měla uvolnit poslední restriktivní opatření, která vláda kvůli koronaviru přijala.

"Všem našim občanům děkuji, že jsou nejen kreativní a solidární, ale i zodpovědní. Díky vám můžeme rychle rozvolňovat (restriktivní) opatření," řekl Babiš. Česko podle něj prozatím epidemii zvládlo, a to včetně rizikového období Velikonoc.

Nouzový stav v Česku platí od 12. března, Sněmovna ho už jednou prodloužila do konce dubna. Pro další prodloužení nouzového stavu je opět nutný souhlas Sněmovny. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) dnes řekl, že by poslanci mohli o vládní žádosti rozhodovat na mimořádné schůzi 28. dubna.

Podle vlády je třeba nouzový stav zachovat, aby bylo možné restriktivní opatření uvolňovat postupně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek vyjádřil obavy, že náhlým ukončením všech restrikcí ke konci dubna by se mohla skokově zhoršit dosud dobrá epidemiologická situace ohledně koronaviru.

Poslanci se sejdou k prodloužení nouzového stavu v úterý od 10:00

Schůzi Sněmovny k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu dnes svolal předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) na úterý příštího týdne. Začne podle webu dolní komory v 10:00.

"Jakkoliv se podařilo díky zásadním a rozsáhlým restriktivním opatřením dostat šíření epidemie onemocnění covid-19 do přijatelných mezí, je zjevné, že epidemie v České republice trvá," stojí v žádosti vlády. Omezení například obchodu a služeb podle materiálu nebezpečnému šíření kapénkové infekce zásadně brání. Pokud by restrikce skončily hned, nikoli postupně, jak se plánuje, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace", píše se v dokumentu.