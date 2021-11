Vláda schválila vyhlášení 2. kola výběru šéfa Nejvyššího stavebního úřadu

Praha - Vláda schválila vyhlášení druhého kola výběrového řízení na předsedu Nejvyššího stavebního úřadu (NSÚ). Vítězný kandidát by měl být znám do konce roku. oznámilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V prvním kole výběrového řízení nebylo služební místo obsazeno, podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) se přihlásilo pět kandidátů, čtyři nesplnili stanovené podmínky, uvedla v neděli v České televizi.

Výběrové řízení organizuje Úřad vlády. Nejvhodnějšího uchazeče bude vybírat pětičlenná výběrová komise. Předsedou bude náměstek ministra vnitra pro řízení legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Vokáč, dále v komisi usedne Dostálová, viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček a Martin Jiránek (Piráti). Vítězného kandidáta na návrh premiéra následně jmenuje vláda, ta má také právo ho odvolat.

NSÚ bude ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování, stavebního řádu a vyvlastňování. Sídlit bude v Ostravě, má se stát zastřešující institucí pro nové krajské stavební úřady v podobném modelu jako u Finanční správy. Nová koalice ovšem nesouhlasí s tím, aby stavební úřady fungovaly jen na krajské úrovni. Usiluje tedy o posunutí účinnosti alespoň této části novely. Odložení účinnosti celé legislativy se jí pravděpodobně nepodaří do konce roku prosadit, potřebovala by podporu hnutí ANO, se kterou ale nepočítá. V neděli v ČT to uvedl místopředseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Stanislav Polčák.

Vzhledem k tomu, že nová vláda podle Dostálové plánuje hospodařit v rozpočtovém provizoriu NSÚ by vznikl jen formálně, dočasně by zůstal organizační jednotkou ministerstva MMR.

Sněmovna nový stavební zákon schválila v červenci, plné účinnosti má nabýt 1. července 2023.