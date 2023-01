Vláda schválila úhradu antibiotik ze zahraničí, do konce února čeká půl milionu

Praha - Vláda dnes schválila úhradu prvních 100.000 balení antibiotik ze zahraničí z veřejného zdravotního pojištění. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) jde o první část z 500.000 balení, která očekává v lednu a únoru. Předjednaných je 800.000 kusů, řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Při příchodu na jednání uvedl, že jedna krabička stojí řádově o koruny víc než česká balení. Už dříve řekl, že to bude pojišťovny stát asi 150 milionů korun navíc. Uvedl také, že o možnosti očkovat v lékárnách s lékaři a lékárníky dál jedná.

"Z každé skupiny antibiotik, ve které jich je třeba deset, bude vždycky nějaký lék k dispozici," zopakoval Válek. Ministerstvo podle něj léky samo nekupuje, ale jedná s výrobci a distributory, kteří mají na starosti celou Evropu. "Zákon nám umožňuje lék na mimořádný dovoz dostat do České republiky, doplnit ho českým obalem a určit mu ve zkráceném režimu cenu a úhradu pojišťovny," dodal. Do budoucna by mohly centrální nákupy léčiv dělat i evropské úřady.

Kritizoval i přeprodávání léků na internetu. "Je to odsouzeníhodné nejenom z morálních důvodů, ale především z medicínských," řekl. Nikdo podle něj neví, jak byl lék skladovaný nebo zda nejde o padělek. Odpovědnost za to podle něj má Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ve čtvrtek by od něj měl mít informace. "Může vydávat pokuty, může velmi tvrdě zasáhnout, podávat trestní oznámení," dodal. Pokud je někdo nabízí zdarma, vnímá to ministr jako projev občanské solidarity.

Léky dovezené ze zahraničí podle Válka nebudou pro systém veřejného zdravotního pojištění výrazně dražší než běžná léčiva dodávaná do ČR. "Byl jsem příjemně překvapený, že cena v rozdílu s tím, co je na českém trhu, je plus čtyři pět korun. Jsou to korunové rozdíly," řekl. V pátek na tiskové konferenci ministerstva uvedl, že léky jsou ze zemí EU, budou mít zahraničí obal, ale český příbalový leták.

Válek přinesl na vládu také návrh na stažení návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví z projednávání ve Sněmovně, který měl umožnit očkování proti covidu-19 v ordinacích zubních lékařů a v lékárnách. Měl platit na roky 2021 a 2022, ale nestihl se projednat.

Diskuse o možnosti očkování v lékárnách podle něj ale nekončí. "Debatuju s jednotlivými skupinami lékařů a lékárníků o tom, jak se vyvíjí medicína a jak to ovlivňuje kompetence lékařů, nelékařů, farmaceutů a dalších. Ta debata je daleko komplexnější než pouhé očkování proti covidu," řekl.

Možnost očkovat je podle něj i součástí diskuse s děkany lékařských fakult o rozšíření kompetencí jejich absolventů.

Podmínkou možnosti očkovat v lékárně mělo být podle návrhu odborné školení a vyhrazený prostor s možností odpočinku po podání vakcíny. Podle dřívějších vyjádření České lékárnické komory by očkování bylo dobrovolné, zájem má asi polovina lékáren. Kromě covidu-19 se diskutovalo také o vakcínách proti chřipce, které se také musejí podávat každý rok.