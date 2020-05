Vláda schválila udělování licencí pro pěstování léčebného konopí

Praha - Vláda schválila návrh novely zákona, která umožní udělování licencí pro pěstování léčebného konopí. Pěstitelů bude moci být víc a umožní i vývoz do zahraničí. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Změna zákona podle něj také dokončí elektronizaci předepisování léků, nově budou elektronické i takzvané recepty s modrým pruhem, na které se předepisují opiáty. Zákon by měl podle návrhu platit od července 2021.

Systém e-receptů byl spuštěn od roku 2018, každý měsíc je jich vydáno pět milionů až 6,5 milionu. "Proti elektronickému receptu byly protesty, ale ukázalo se, že zejména v době této krize elektronický recept lékaři i pacienti velmi ocenili," řekl k tomu ministr. Takzvané recepty s modrým pruhem byly poslední, které se předepisovaly na papíru. Jde například o recepty na léky s návykovými látkami morfin a fentanyl.

Novela zákona také mění způsob povolování pěstování léčebného konopí v ČR. V současné době vypisuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) veřejnou zakázku na jediného dodavatele, od kterého pak předem objednaný objem konopí vykoupí. Nově bude udělovat licence pro pěstování více dodavatelům.

"Pokud splní podmínky, mohou pěstovat konopí, prodávat ho distributorům dodávajících do lékáren, anebo vyvážet," popsal Vojtěch. Firmy musí mít certifikát správné výrobní praxe výrobců léčivých látek od SÚKL, povolení k zacházení s návykovými látkami od ministerstva zdravotnictví a licenci k pěstování do SÚKL.

Podle Vojtěcha by konkurence pěstitelů měla snížit náklady pro systém veřejného zdravotního pojištění i pro pacienty. Od letošního roku je léčba konopím hrazena z 90 procent z veřejného zdravotního pojištění. Podle odhadů z loňského roku by to veřejné zdravotní pojištění mělo stát 450 milionů korun.

Opoziční Piráti, kteří prosazují omezenou legalizaci konopí, budou navrhovat při sněmovním projednávání vládní předlohy zrychlení a zjednodušení udělování licencí novým výrobcům. "Stejně tak chceme umožnit hromadnou přípravu konopných extraktů," uvedl v tiskové zprávě pirátský poslanec Tomáš Vymazal. Extrakt by už podle něho nevyráběla individuálně lékárna, ale přímo dodavatel, od něhož by jej mohla i ve větším množství objednat.

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v lékárnách vydáno podle dat Státní agentury pro léčebné konopí, kterou zřizuje SÚKL, více než 11,5 kilogramu léčebného konopí. Loni to bylo necelých 18 kilogramů za celý rok. Pro pacienty je dostupné také konopí z dovozu, které statistiky nezahrnují. V prvních třech měsících letošního roku ho mělo předepsáno mezi 750 a 800 pacienty každý měsíc.

Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na které nezabírají jiné léky. Předepisují ho vybraní lékaři, například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS.