Vláda schválila teze energetické koncepce, dostane ji do konce roku

Praha - Státní energetická koncepce musí zajistit dostatek energie za dostupnou cenu, energetickou bezpečnost a dekarbonizaci Česka. Tyto její základní teze dnes schválila vláda, řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Vláda podle něj dostane koncepci do konce letošního roku.

Síkela řekl, že koncepce bude klást důraz na jadernou energetiku, ale zároveň i na digitalizaci a decentralizaci energetiky. Měla by zahrnovat sdílení energií a posílit energetickou soběstačnost domácností, obcí a firem. Koncepce by měla stanovit vývoj energetiky na příštích 30 let.

Podle Síkely minulé vlády zanedbaly rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory. Česko podle něj spotřebovává dvakrát víc energie na jednotku hrubého domácího produktu než je evropský průměr. Podle něj neobstojí ani argument velkého podílu průmyslu na českém HDP, protože i průmyslové Německo má ekonomiku s nižší energetickou náročností.

Poslední úpravou prošla státní energetická koncepce v roce 2015. Podle ministerstva průmyslu a obchodu nezohledňuje současnou geopolitickou situaci, která je charakterizována především válkou na Ukrajině, a pomalu také reaguje na aktuální trendy. Nová koncepce zároveň naváže na závazky ČR vůči Evropské unii, jako je například dosažení emisní neutrality do roku 2050.