Vláda schválila strategii rovnosti žen a mužů s do roku 2030

Praha - Vláda dnes schválila strategii rovnosti žen a mužů do roku 2030. Kabinet o tom informoval na svém webu. Dokument obsahuje mimo jiné opatření na podporu vyrovnaného zastoupení mužů a žen v politice, ke snížení rozdílu ve výdělcích, k rozšíření školek či částečných úvazků.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních a evropských institucí i domácích organizací za malý podíl žen na rozhodování, velký rozdíl v odměňování mužů a žen, nízkou zaměstnanost matek malých dětí či nedostatek školek. V žebříčcích rovnosti se republika propadá. V indexu rovnosti Světového ekonomického fóra skončilo Česko 78. ze 153 států.

Strategie se zaměřuje na osm oblastí, a to na práci a péči, rozhodování, bezpečí, zdraví, poznání, společnost, vnější vztahy a instituce. Samotný materiál má 120 stran, doprovází ho pak 90 stran s rozpisem opatření. Autoři dostali 529 připomínek. Vláda dostala dokument bez rozporů. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) podotkla, že ministerstva a úřady tak s opatřeními souhlasí.

Ženám ve Sněmovně a Senátu připadá kolem pětiny křesel. Podle strategie se od roku 1996 do posledních voleb podíl žen ročně v průměru zvedl v dolní komoře o 0,33 procentního bodu a v horní komoře o 0,15 procentního bodu. Zastoupení 40 procent by tak ženy dosáhly ve Sněmovně za půl století a v Senátu za 70 let, vyplývá ze strategie. Podle ní by do konce příštího roku měly být hotové varianty změny zákonů k vyrovnanému zastoupení v politice.

Do deseti let by se měl snížit propad ve výdělcích žen a mužů na stejných pozicích a se stejnou prací z 11 na šest procent. Ve veřejném sektoru by průměrný platový rozdíl měl klesnout z 16 na deset procent. Do konce příštího roku by měla vzniknout koncepce navýšení platů ve feminizovaných odvětvích, a to hlavně ve školství, zdravotnictví a sociálních službách.

Do konce roku 2023 by se měla uzákonit povinnost zaměstnavatelů zveřejňovat v inzerátech výši základní složky platu. Do zákoníku práce by se měl dostat i zákaz doložek o mlčenlivosti. Do konce roku 2023 by se měla zavést pravidelná valorizace minimální mzdy a předložit zákon o sociálním bydlení.

Výrazně by mělo přibýt míst ve školkách a dětských skupinách. Mladší školáci by měli mít nárok na místo v družině. Překonávat by se měly stereotypy ve vzdělávání, víc dívek by se mohlo věnovat technice a víc hochů sociálním či pedagogickým oborům.

Počítá se s motivací mužů k zapojení do péče, a to díky osvětě i změně zákonů. Víc mužů by pak mělo chodit na rodičovskou a otcovskou dovolenou. Strategie poukazuje i na to, že se muži dožívají nižšího věku než ženy. Zanedbává se u nich prevence a přehlížejí se příznaky nemocí. U žen se zas podle výzkumů přehlíží bolest, zlehčují se diagnózy a ordinují antidepresiva. Nové léky se vyvíjejí hlavně pro muže, píše se ve strategii.

První dokument na podporu rovných šancí přijala v roce 1998 tehdejší vláda. Poslední strategii schválil kabinet v roce 2014. I tento materiál počítal se snížením rozdílů ve výdělcích či se zvýšením zastoupení žen v politice. Opatření se ale nepřijala.